Benediktbeuern: Kuh rammt Auto - Sachschaden von knapp 1000 Euro

Von: Max Müller

Die Kuh wurde bei dem Unfall nicht verletzt (Symbolbild). © Archiv

Benediktbeuern - Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich in Benediktbeuern: Eine Kuh rammte den Wagen eines 51-Jährigen. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Ein 51-jähriger Benediktbeurer fuhr am Dienstag (28. Februar) mit seinem Auto die Bahnhofstraße vom Kloster kommend in Richtung Beurer Dorfplatz. Da er eine Kuh auf der Straße sah, hielt der 51-Jährige seinen Wagen an. Die Kuh rannte laut Polizei allerdings gegen sein Auto und beschädigte es erheblich am linken vorderen Kotflügel.

Anschließend wurde das entlaufene Tier von seinem Besitzer eingefangen und in den Stall zurückgebracht.

Die Kuh wurde bei dem Unfall nicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.