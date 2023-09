Benediktbeuern nach dem Unwetter: Gemeinde öffnet Alpenwarmbad für fünf Stunden

Von: Andreas Baar

Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern öffnet am Montag (4. September) von 14 bis 19 Uhr für alle Besucher. © Gemeinde Benediktbeuern

Benediktbeuern - Es ist ein Service gerade für Kinder und Familien nach dem Unwetter: Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern ist am Montag (4. September) geöffnet.

Die Voraussetzung für die Öffnung des Alpenwarmbads nach dem Hagelunwetter stehe in den nächsten Tagen immer im direkten Zusammenhang mit der Großschadenslage im Klosterort, insbesondere mit dem Aufkommen der Einsätze bei der Gemeinde-Notruf-Zentrale. Dies teilt die Tourist-Information mit. Aktuell sehe man es als vertretbar an, das Alpenwarmbad zu öffnen, so Sabine Rauscher von der Tourist-Info. Sofern sich die Situation nicht verändert, ist das Bad am Montag (4. September) von 14 bis 19 Uhr für alle Besucher geöffnet. Damit wollen das Bad-Team und die Gemeinde vor allem Kindern und Familien „noch ein paar schöne Stunden in der letzten Sommerferienwoche ermöglichen“, heißt es.

Die Gefahrenlage wird laut Tourist-Info täglich überprüft. Weiteren Öffnungstage und –zeiten könnten so kurzfristig auf www.alpenwarmbad.de und www.benediktbeuern.de bekanntgegeben werden.