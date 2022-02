Benediktbeuern: Schülerin Runa Brenner (8) gewinnt mit Natur-Foto

Von: Christine Weikert

Runa Brenner aus Bendiktbeuern gehört zu den Erstplatzierten beim Fotowettbewerb „Natur im Fokus“. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Die Benediktbeurer Grundschülerin Runa Brenner (8) gehörte zu den Erstplatzierten beim Fotowettbewerb des Bayerischen Naturkundemuseums.

Unter dem Motto „Schau doch mal hin! – Mit der Kamera auf Entdeckungsreise in Bayerns Natur“ soll der Fotowettbewerb Kinder und Jugendliche dazu motivieren, raus in die Natur zu gehen und will damit zugleich ihr Umweltbewusstsein stärken. Für ein Mädchen aus Benediktbeuern hat sich die Teilnahme gelohnt: Runa Brenner (8) gewann den ersten Preis in der Kategorie „Verändern, Vergehen, Verwandeln“ in der Altersgruppe der 7- bis 10-Jährigen.

Vier Motive eingereicht

Für gleich mehrere Höhepunkte sorgte Brenner mit vier eingereichten Motiven. „Mein Lieblingsbild war eigentlich die Wespenspinne im Netz“, erzählt sie, „da hat man sogar die Greifzangen gesehen.“ Ausgewählt wurde von der Jury aber ein anderes Werk mit dem Titel „Kalte Flammen“. Darauf leuchten aus düsteren Totholzstämmen orangegelbe Flammen hervor.

Runa Brenners Siegerfoto „Kalte Flammen“ zeigt gelb leuchtende Ziegenbärte an Totholz im Steinbachtal. © Privat

Den Ziegenbart, eine Pilzart mit dem botanischen Namen Calocera viscosa (klebriger Hörnling), hatte die Achtjährige auf einem Spaziergang mit ihrer Familie bei Regenwetter im Steinbachtal entdeckt. „Es war sehr dunkel und trüb, aber die Ziegenbärte leuchteten uns wie kalte Flammen im Wald entgegen“, schildert Runa. Um möglichst nah an das Gewächs zu kommen und beim Abdrücken mit dem elterlichen Handy nicht zu wackeln, legte sie sich auf den Bauch. „Es hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert, ich war nass und fror“, erinnert sich die Zweitklässlerin an die Foto-Session.



Talent liegt in der Familie

Gelohnt hat sich die Mühe: Im Sommer darf Runa mit den anderen Erstplatzierten für ein Naturerlebnis-Wochenende ins Gebiet des Biosphärenzentrums Rhön reisen. Bei einem Fotoseminar mit dem Naturfotografen Julius Kramer kann die Nachwuchsfotografin ihr Talent weiter schärfen. Das Talent scheint übrigens in der Familie zu liegen. Im Jahr zuvor gehörte nämlich Runas Schwester Anne-Rosa zu den Preisträgern. Die Zehnjährige hatte 2020 mit einem Bild von einem Schneckenhaus auf einem verwesenden Blatt ebenfalls einen ersten Platz in ihrer Altersklasse und der Kategorie „Die Natur als Baumeister“ eingeheimst. Der Fotowettbewerb „Natur im Fokus“ wird seit mehr als zehn Jahren vom Bayerischen Naturkundemuseum gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem Wissenschaftsministerium ausgerichtet.



Gewinnerbilder anschauen Wer die Gewinnerbilder sehen möchte, kann dies derzeit im Museum Mensch und Natur im Nymphenburger Schloss München tun. Ab Mai tourt die Ausstellung dann durch Umweltbildungseinrichtungen in ganz Bayern. Nähere Informationen gibt es unter www.natur-im-fokus.bayern.de. Der Einsendeschluss für die nächste Wettbewerbsrunde ist der 30. September.

Rund 700 Teilnehmer

Beim 15. Wettbewerb hatten rund 700 Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern über 1.500 Naturaufnahmen eingereicht. Nach der Entscheidung einer Fachjury wurden 18 Preise in drei Altersklassen in den beiden Kategorien „Auftanken, Abhängen, Abschalten“ und „Verändern, Vergehen, Verwandeln“ vergeben. Wie schon im vergangenen Jahr, fand die Preisverleihung virtuell statt. In einer Live-Schaltung aus dem Botanischen Institut in München zeigte sich Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler beeindruckt. „Alle prämierten und noch viele weitere Fotos in diesem Wettbewerb sind echte Kunstwerke“, fand er und lobte neben dem „verblüffend scharfen Blick für die Schönheit der bayerischen Natur“ das „große fotografische Können und tolle Gespür für Farben und Formen“ der jungen Fotografen.

Minister begeistert

Auch der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber war begeistert. Die einzigartigen Naturaufnahmen zeigten, dass Kinder und Jugendliche einen ganz besonderen Blick auf ihre Umwelt hätten. „Im entscheidenden Augenblick den Auslöser zu drücken und diesen Blick mit anderen zu teilen, ist ein großes Geschenk“, meinte Umweltminister Glauber.