Benediktbeuern: Trachtenzentrum bekommt über 200 Exponate geschenkt

Besonderes Stück: Ein florales Mieder mit aufgesetzten goldenen Borten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. © Antonia Reindl

Benediktbeuern – Das oberbayerische Zentrum für Trachtengewand in Benediktbeuern hat Zuwachs bekommen: Das Museum Werdenfels schenkte mehr als 200 Exponate.

Die Maschen halten ungebrochen. Grünen Rauten im Wechsel mit weißen. Beinkleider, für die es so viele synonyme Bezeichnungen gibt, von Heaslen über Loferl bis Pfoasn. Vor rund 100 Jahren dürften die wollenen Wadenstrümpfe gefertigt worden sein. Das Lofer-Paar ist eines von rund 260 einzigartigen Trachtenstücken, die das Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen nun dem Zentrum für Trachtengewand des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern übergab.

„Da gehen mir die Augen auf.

Er habe sich schon ein Bild von der Sammlung gemacht, meint Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU), „da gehen mir die Augen auf“. Augen und auch das Herz, ergänzt Bezirks-Pressesprecherin Kerstin Schwabe. Die Übergabe bezeichnete sie als „Schenkung innerhalb der Familie“. Rund 260 Stücke übernimmt das Zentrum für Trachtengewand vom Museum Werdenfels. Das Zentrum gewährt Einblicke in Vergangenes, konzentriert sich auf Kleidung und Accessoires der regionalen Kultur aus den vergangenen 300 Jahren.



Fachmännischer Blick: (v.l.) Der Garmischer Landrat Anton Speer, Bezirksrat Thomas Schwarzenberger und Bezirkstagspräsident Josef Mederer nehmen einen Trachtenhut aus der nun übergebenen Sammlung in Augenschein. © Antonia Reindl

Rund 20.000 Originale

Der Benediktbeurer Bestand, rund 20.000 Originale, wird dank der Schenkung erweitert. Das Museum Werdenfels habe „viele Exponate eingelagert“, weil man nicht den Platz habe, um alles zu zeigen, erklärt Anton Speer (FW), Landrat von Garmisch-Partenkirchen. In der nun überreichten Sammlung finden sich unter anderem Seidenmieder, bunte Frauenjacken und abgesteppte Herrenjoppen, bestickte Lederhosen und gestrickte Strümpfe. Einige Exponate sind heute noch auf Drucken oder in Zeichnungen überliefert, wohl aber nicht mehr als fühlbares Objekt, getragen, verlebt, als Gewebe voller Geschichten.

Gedächtnis der textilen Art

„Das ist Handwerkskunst“, sagt Alexander Karl Wandinger und bezeichnet die Sammlung als „textiles Gedächtnis aus dem Werdenfelser Land aus über 250 Jahren“. Der Leiter des Zentrum für Trachtengewand zeigt ausgewählte Stücke, etwa eine „archaische“ Lodenjoppen oder auch grün-weiße Beinhosen aus der Zeit um 1920. Kleidungsstücke gehören „mit zum fraglisten Kulturgut“, betont Lea Sophie Rodenberg. Die Stücke würden „sorgfältigst“ gereinigt, aufbereitet und auch restauriert werden, berichtet die Sammlungsleiterin. Auch werden die Gewänder mit Papier ausgestopft, sodass sich keine Knitter und Falten bilden können. An Falten könne der Stoff nämlich brechen. Constanze Werner, Leiterin des Museum Werdenfels, spricht beim Blick auf die Schenkung von „ikonographischen Gewändern“, von Stücken, die für etwas stünden.



Zentrumsleiter Alexander Karl Wandinger hebt auch diese Herrenjacke hervor – ein Stück, das er sich schon lange gewünscht habe. © Antonia Reindl

Ein paar Objekte gäbe es im Museum noch, die Wandinger gern in Benediktbeuern hätte, verrät der Leiter. Zum Lächeln bringen ihn Exponate aus der übergebenen Sammlung, darunter eine Jacke aus dunklem Seidensamt mit Rosette am Kragen. Diese habe er sich schon lang gewünscht. Das Stück zeige, wie schmal Männer damals – die Jacke stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – gewesen seien und könne viele Geschichten erzählen. Auch eine seidene Schoßjacke aus dem Ende des 18. Jahrhunderts begeistert Wandinger. Sie verfügt über eine kleine Schleppe, die an einen Schwalbenschwanz erinnert.



Online-Schau geplant

Künftig sollen die Trachtenstücke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In den nächsten Jahren werden man an einer Online-Ausstellung arbeiten, verrät Sammlungsleiterin Rodenberg. „Eine riesengroße Chance, die Stücke zu zeigen.“ Doch auch vor Ort möchte man die Objekte präsentieren. Rodenberg nennt ein persönliches Highlight: ein florales Mieder aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. So ein altes Stück in so einer Qualität habe man bislang noch nicht. Die Sammlung sei besonders, auch weil es eben keine adeligen Kleidungsstücke seien, sondern „bürgerliche und bäuerliche“, Gewänder und Accessoires, die oft nicht aufbewahrt worden seien, so Rodenberg.