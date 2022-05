Benediktbeuern: Vereine sammeln beim Flohmarkt Spenden für die Ukraine

Trotz Aprilwetter vierstellig

Von Christine Weikert

Benediktbeuern – In Benediktbeuern organisierte man einen Spendenflohmarkt zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge. Trotz wechselhaftem Aprilwetter, kamen fast 1.300 Euro zusammen.

Richtiges Flohmarktfeeling wollte bei den wenigen Ständen im Gemeindepark zwar nicht aufkommen, die Standbetreiber ließen sich ihre gute Laune von dem nasskalten Wetter trotzdem nicht verderben. Zwischen Büchern, Spielen und Kleidung, Gartendeko, Tischdecken und Geschirr wechselte so mancher Gegenstand den Besitzer. Ein Bub schwenkte stolz eine große Tüte voller Lego-Steine, seine Schwester hatte die Eltern von einem quietschrosa Barbie-Pferd überzeugen können. Bei den Großen kamen selbstgemachte Marmelade und Likör gut an und die traditionellen Osterdekorationen, vom bestickten Mini-Fähnchen bis zum halben Meter großen Osterhasen.



Am Stand vom Katholischen Frauenbund war alles selbstgemacht. Fleißige Hände hatten Osterlämmer gebacken, bunte Wollsocken gestrickt, Kerzen österlich verziert und hölzerne Edelweiße geschnitzt. In einem Körbchen lag ein Schwarm Friedenstauben aus Salzteig. „Die verschenken wir und teilen den Frieden aus“, erklärte Rita Mahl vom Frauenbund. Am Nachbarstand der Jugendwohngruppe New Place in Wolfratshausen wurde gleich alles verschenkt, wer wollte konnte für Kleidung oder Spielzeug aber eine Spende in die knallgelbe Porzellankuh werfen.



Mit Musik und Kuchen

Großer Andrang herrschte am Kuchenstand der Beurer Garde. „Bei dem ungemütlichen Wetter nehmen sich die Leute gerne unseren selbstgebackenen Kuchen mit nach Hause“, freute sich Jana Krönauer. Für die Besucher war Kurzweil geboten: Die Bergwacht zeigte Übungen, die Ministranten-Musi spielte auf und am Nachmittag standen die kleinen Besucher beim Kinderschminken der Teeniegarde an.



Am Ende des Tages wurde Kassensturz gemacht: 240 Euro Standgebühren und mehrere Hundert Euro Verkaufserlöse, welche die Vereine spenden. „Trotz des Aprilwetters können wir 1295,63 Euro an die Ukraine-Flüchtlingshilfe der Caritas spenden“, freut sich Maschkera- Kassier Christiane Irmler. Ihr Dank geht an die Gemeinde Benediktbeuern für den kostenlos zur Verfügung gestellten Strom, Benedikt Schöffmann für das Spülmobil, die Beurer Feuerwehr für die Biertisch-Garnituren inklusive Auf- und Abbaus und Bauhofleiter Michael Bauer, der am Sonntagmorgen alles hergerichtet hatte und immer auf Abruf da war.