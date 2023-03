Benediktbeuern: Vermisste Frau gefunden - stark unterkühlt, aber lebend

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Vermisste wurde durch die Bergwacht Benediktbeuern mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Benediktbeuern - Die seit Donnerstag (9. März) in Benediktbeuern vermisste Frau (28) wurde am Sonntag (12. März) lebend gefunden. Sie kam ins Krankenhaus.

Die vermisste Frau wurde am Sonntagnachmittag gegen 14.25 Uhrvon einer Wanderin im Außenbereich der Eibelsfleckalm im Gemeindebereich Benediktbeuern stark unterkühlt, aber lebend, aufgefunden. Die Vermisste wurde durch die Bergwacht Benediktbeuern mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Rettung waren fünf Bergretter der Bergwacht Benediktbeuern beteiligt. Die Polizeiinspektion Bad Tölz bedankt sich für „die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und die tatkräftige Suche durch eine Vielzahl von meist ehrenamtlichen Kräften“ aller beteiligten Organisationen in den letzten vier Tagen.