Benediktbeuern: Vermisste Frau tot aufgefunden

Von: Andreas Baar

Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt (Symbolbild). © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Benediktbeuern - Traurige Gewissheit: Die vermisste Frau aus Benediktbeuern wurde laut Polizei tot aufgefunden.

Die Frau war seit Sonntag (2. April) vermisst worden. Eingeleitete Suchmaßnahmen, an denen sich auch Rettungshundestaffeln und ein Polizeihubschrauber beteiligten, mussten in der Nacht abgebrochen werden. Sie wurden am Dienstagmorgen (4. April) fortgeführt. Am späten Vormittag fanden die Suchmannschaften gegen 11 Uhr die Frau tot in der Loisach im Benediktbeurer Moos. Dies teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Weilheim übernahmen die Untersuchungen des Todesfalls. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter ergaben sich nicht, heißt es von der Polizei..