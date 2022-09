Wasserqualität ist gut

Benediktbeuern: Verteilernetz mit vielen Lecks und Sanierungsbedarf

Von: Christine Weikert

Teilen

Seit einem Jahr für Benediktbeuerns Wasser zuständig: Alexander Metzger (stehend) von der ESB Südbayern berichtet im Gemeinderat. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Im Benediktbeurer Gemeinderat wurde klar: Das Verteilernetz ist an vielen Stellen undicht. Es geht zu viel Wasser verloren.

Im September 2020 übertrug die Gemeinde Benediktbeuern die technische Betriebsführung und Überwachung der Wasserqualität einem externen Dienstleister, der ESB Südbayern. In der Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause berichtete ESB-Betriebsstellenleiter Alexander Metzger nun über bislang erfolgte Maßnahmen und zukünftige Aufgaben. Im Fokus: Die Reduzierung des hohen Wasserverlusts.

„2021 war nicht hervorragend“, stellte Metzger eingangs fest, obwohl die ESB den Wasserverlust bereits verringern konnte. Dieser lag bei 25 Prozent, als die ESB mit ins Boot kam, nun sind es noch 17 Prozent. „Zu hoch, da muss noch viel passieren“, betonte Metzger. Die Gründe für den Verlust des wertvollen Nass‘ sieht er in den Wasserrohrbrüchen innerhalb der Asbestzement-Rohre (AZ).

Schlechte Rohre

Das Verteilnetz in Benediktbeuern bestehe zu 42 Prozent noch aus AZ-Rohren, bei denen es zu viele undichte Stellen gebe. Polyethylen-Rohre (PE) seien besser, der Austausch allerdings aufwändig, da beim Sägen von trockenen AZ-Rohren gesundheitsschädlicher Staub entstehe und das AZ-Material gesondert entsorgt werden müsse.



Dennoch will die Gemeinde Benediktbeuern von dem hohen Anteil an AZ-Rohren wegkommen. So hat im Herzogstandweg bereits die Sanierung von 120 Meter AZ-Rohr begonnen. Für das Jahr 2023 empfiehlt Metzger dringend eine umfassende Leckortung, da es sicher noch unentdeckte Leckagen gebe. „Wir müssen den immer noch viel zu hohen Wasserverlust runterbringen“, mahnt er, dazu sehe sich das Unternehmen verpflichtet. Der deutschlandweite Regelwert liegt bei unter 10 Prozent.



Wasserqualität ist gut

Keine Bedenken hat der Fachmann bezüglich des Grundwasserspiegels, und auch die Wasserqualität ist im Klosterdorf gut. Im Jahr 2020, als die ESB die Überwachung der Wasserqualität übernommen hat, kämpfte man gegen Verkeimungen, die Kolonien-Anzahl war leicht erhöht, jedoch unter den zulässigen Grenzwerten. Das Wasser musste dennoch zeitweise gechlort werden. „Das Netz war nicht so, wie es sein sollte“, erklärte Metzger. Es wurden entsprechende Maßnahmen getroffen und regelmäßige Proben gezogen. Nach der vierten Beprobung war das Wasser wieder unauffällig und ist es bis heute. „Wir als Dienstleister stehen vorne dran, wir würden uns nicht davor scheuen, zu chloren, auch wenn es für die Bürger nicht kommod ist“, versicherte Metzger. Die Benediktbeurer gehen übrigens mit dem Wasser nicht eben sparsam um: Metzger bezifferte den Pro-Kopf-Verbrauch mit 135 Liter Wasser pro Tag, der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 125 Liter.



Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) lobte die ESB als „guten, professionellen Ratgeber“. Für die Sanierung des Leitungsnetzes brauche es allerdings Tiefbau und die entsprechenden Finanzen, stellte er fest und hofft, dass man die notwendigen Arbeiten mit der Breitbandplanung abstimmen kann.