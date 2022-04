Benediktbeuern will mit neuer Satzung seine Ortsgestaltung steuern

Im Altort müssen sich Bauherren bei der Balkongestaltung an historischen Vorbildern orientieren. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Benediktbeuern hat zwei neue Ortsgestaltungssatzungen. Eine eng gefasste für den historischen Altort und ein lockereres Regelwerk für die äußeren Bereiche.

Nach jahrelanger Zeit des Überlegens und Diskutierens haben wir nun etwas auf den Weg gebracht“, verkündete Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) stolz. Das Ergebnis: Die alte Ortsgestaltungssatzung in der Fassung vom 12. Dezember 2013 wird abgeändert in zwei verschiedene Satzungen.

Eine gilt für den historischen Altortbereich, bestehend aus dem Dorfkern (Dorfstraße bis Schwimmbadstraße) sowie den Ortsteilen Gschwendt, Häusern und Pechlern. Nach einer Begehung des alten Dorfkerns hatte die beauftragte Stadtplanerin Vera Winzinger begeistert festgestellt: „Jedes zweite Haus ist ein Postkartenmotiv“.

Strikte Auflagen

Um diesen Charakter zu wahren, gelten für Bauherren dort striktere Auflagen. So dürfen etwa Fassaden nur in gedämpften Weiß- oder Gelbtönen, beziehungsweise nach historischem Vorbild verputzt werden und Dachziegel müssen naturrot, rot oder rotbraun sein. Das Erdgeschoss muss verputzt, Ober- und Dachgeschoss in Blockbauweise errichtet sein und das Kellergeschoß darf nicht abgegraben werden. Fensterläden sind nur bei Putzfassaden zulässig, Balkongeländer nur aus Holz und nach historischem Vorbild. Für Garagen oder Carports wird ein Satteldach vorgeschrieben, Wintergärten sind nicht erlaubt.



Im Restort werden hingegen Erleichterungen zugelassen. Dort dürfen Carports auch ein begrüntes Flachdach und Wintergärten eine Blechbedachung haben. Auch bei der Farbgebung haben Bauherren mehr Spielraum, so darf das Dach auch anthrazitfarben gedeckt werden, und beim Außenputz sind nur grelle Anstriche oder mehr als drei Farben tabu.



Keine Thujen im Grünbereich

In anderen Punkten stimmen die beiden Satzungen miteinander überein. Zum Beispiel dürfen Photovoltaik-Module nicht aufgeständert sein, Einfriedungen nicht aus Gabionen oder geschlossenen Wänden bestehen und im Grünbereich keine Thujen gepflanzt oder Steingärten angelegt werden. Eine Ausnahme bei der Einfriedung gilt für die Anwohner der Bundesstraße B11.

Aus Gründen des Immissionsschutzes dürfen sie entlang der Grundstücksgrenze ausnahmsweise eine 2,20 Meter hohe Lärmschutzwand aufstellen. Diese muss jedoch von der Grundstücksgrenze nach innen abgerückt werden, so dass ein Pflanzstreifen entsteht, hinter dessen dichter Bepflanzung die Wand optisch verschwinden soll. Neu ist: Stellplätze sind nicht mehr an Wohneinheiten, sondern an Quadratmeter geknüpft. Bis zu einer Größe von 100 Quadratmeter Wohnfläche müssen zwei, darüber drei Stellplätze nachgewiesen werden.

Nur entlang der B11 dürfen Holzzäune bis 2,20 Meter hoch sein, müssen jedoch dauerhaft begrünt werden. © Christine Weikert

Flexibel im Einzelfall

Mit der neuen Ortsgestaltungssatzung setze man Grenzen, könne im Einzelfall aber auch Abweichungen zulassen, kommentierte Hans-Otto Pielmeier (CSU) und stellte fest: „Das erlaubt eine gewisse Flexibilität in der Planung.“ Rudi Mühlhans (FBM) unterstrich hingegen die Lenkungsfunktion des Regelwerks. „Unser Dorf lebt davon, dass die Leute sich an der Satzung orientieren“, meinte er und appellierte an die Vernunft der Bürger, zum Beispiel auf einen Gitterzaun zu verzichten.



Laut Rathauschef Ortlieb ist im Benediktbeurer Gemeindehaushalt ein extra Posten vorgesehen, Bauwillige können sich demnach im Vorfeld von einem Planungsbüro aktiv beraten lassen. Geht es nach Thomas Guggemos (CSU) sollen sich nicht nur Bauherren sich mit dem Regelwerk befassen. „Würden sich auch Planer und Bauträger die Satzung im Vorfeld zu Gemüte führen, könnte man viele Diskussionen vermeiden“, stellte er abschließend fest.