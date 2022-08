Benediktbeurer Haslinger Sepp trifft Schnee-Vorhersage für Winter

Von: Max Müller

Teilen

Josef Haslinger las anhand der Blütenstände den Schneefall für den kommenden Winter ab. © Max Müller

Benediktbeuern – „Greane Weihnachten“ und „wenig Weiß“ stehen laut dem Benediktbeurer Josef Haslinger (80) wieder auf dem Programm für die kalten Monate.

Für ihn ist es eine ganz besondere Pflanze: Die Wetter- oder auch Königskerze spielte im Leben vom Haslinger Sepp immer eine große Rolle. Schon als er ein kleiner Bub war, nutzte man das Braunwurzgewächs, um den Schneefall vorherzusagen. Schließlich mussten wichtige Holzarbeiten am Berg verrichtet werden, wobei man das gefällte Gut oft mit Schlitten ins Tal transportierte. Was durch Seilwinden und Traktoren in Vergessenheit geriet, will Haslinger erhalten: Das Wissen um die Wetterkerze.

Wenig Weiß, viel Grün

Am Blütenstand der Pflanzen las der 80-Jährige auch heuer wieder seine Schneefall-Prognose für den kommenden Winter ab: „Es werd eher wenig Schnee gem und a wieder greane Weihnachten“, befürchtet der Wetter-Prophet aus dem Loisachtal. Der Kritik gegenüber seinen Vorhersagen ist sich Haslinger bewusst: „Klar. Greane Weihnachten san ja inzwischen sehr wahrscheinlich, aber weiße Weihnachten hod de Weddakerzen a immer ozoagt.“



Auch zu seiner Vorhersage aus dem Vorjahr steht der Benediktbeurer. Damals sprach Haslinger von einem „ganz miaden Winter mit wenig Schnee“. Für diese Prognose teilte der damals 79-Jährige den Blütenstand der Königskerze in sechs gleich große Abschnitte ein – diese symbolisierten die Monate November bis April. Je nach Zustand der Blüten in einem der Teilbereiche kann laut Haslinger eine konkrete Vorhersage für den jeweiligen Monat getroffen werden. Nur für den Februar 2022 versprach die Wetterkerze im vergangenen Jahr viel Schneefall. „Und so wars a. Im Februar hods moi a woch wos herghaud“, unterstreicht Haslinger seine damalige Prognose.



Hitze hat keinen Einfluss

Auch die Hitzeperiode hat laut Haslinger keinen Einfluss auf die Aussagekraft der Wetterkerze. Das wisse er schon seit mehr als 20 Jahren. Damals goss er während eines besonders heißen Sommers 50 Prozent der Königskerzen in der Umgebung. Trotz der zusätzlichen Wasserzufuhr berichtete Haslinger von den selben blühenden Vorhersagen bei allen Pflanzen der Art „verbascum thapsus“ im Klosterdorf.



Für den kommenden Winter kann man sich also – falls Haslinger und die Wetterkerzen Benediktbeuerns Recht behalten – auf grüne Weihnachten und schneearme Monate von November bis April einstellen. Zumindest was den Schneefall angeht: „Wia lang der Schnee ling bleibt, konn ich ned song. Bloß wia vuis schneibt.“