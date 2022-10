Benediktbeurer Leonhardifahrt: Pferdegespanne nehmen neue Route

Von: Christine Weikert

Die Pferde-Gespanne werden heuer nicht im Benediktbeurer Klosterhof gesegnet. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Wegen einer Großbaustelle nehmen die Pferdegespanne auf der Leonhardifahrt in Benediktbeuern eine neue Route. Zudem werden noch Zeichenverkäufer gesucht.

Zwei Jahre lang musste sie aufgrund der Corona-Einschränkungen entfallen, nun kann die traditionelle Pferdewallfahrt zu Ehren des Rosspatrons heiligen Leonhard in Benediktbeuern wieder stattfinden. Am 6. November müssen die Pferdegespanne allerdings eine andere Route nehmen als üblich. Schuld daran ist die Großbaustelle im Klosterinnenhof. Die Segnung wird heuer auf dem großen Besucherparkplatz vorgenommen. Die Gemeinde sucht derweil noch dringend Zeichenverkäufer.



„Leonhardi ist geplant wie bisher“, gab Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) im Gemeinderat bekannt. Eine Einschränkung gibt es allerdings, denn wegen der Bauarbeiten können die Pferdegespanne und Wallfahrer nicht in den Klosterinnenhof rein. „Wir machen die Alternativroute, wie bei Starkschnee“, verkündete Ortlieb. Und die führt die etwa 45 Pferdegespanne ab 9 Uhr über die Bahnhofstraße und Don-Bosco-Straße am Friedhof vorbei, weiter zur Jugendherberge und Mensa. Dann drehe man eine Schleife und anschließend kämen die Wagen am Klosterparkplatz zum Stehen, erläuterte der Rathauschef. Dort erfolgt die Segnung der Pferde und Wallfahrer bevor um 10 Uhr in der Basilika ein feierlicher Wallfahrtsgottesdienst zelebriert wird. Die Rückfahrt der festlich geschmückten Motivwagen mit Frauen in traditionellen Trachten, Schützenkompanien und Musikkapellen erfolgt über den Ortsteil Pechlern zum Dorfplatz. Dort wird es zum Abschluss das Goaßlschnalzen der Fuhrleute geben.



Das Leonhardizeichen 2022: Es braucht noch weitere Zeichenverkäufer. © Christine Weikert

„Wir brauchen noch Zeichenverkäufer“, betonte Ortlieb. Wer mithelfen möchte, die Leonhardizeichen an Einheimische und Besucher der Wallfahrt zu verkaufen, kann sich bei Zweitem Bürgermeister Hanns-Frank Seller (CSU) melden.

Informieren Weitere Details können auf der gemeindlichen Homepage www.benediktbeuern.de/leonhardifahrt/ eingesehen werden. Aus Sicherheitsgründen sind während der Veranstaltung im Bereich des gesamten Veranstaltungsgeländes keine Hunde erlaubt. Darauf weist Sabine Rauscher von der Tourist Information Benediktbeuern hin.