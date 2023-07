Benediktenwand hat ihr neues Gipfelkreuz: Über 200 Freiwillige halfen mit

Von: Andreas Baar

Geschafft, das Kreuz steht: Die Helfer traten zum Gruppenbild an. © Bergwacht/Ritschel

Benediktbeuern - Die Benediktenwand hat ihr neues Gipfelkreuz. Das Exemplar wurde am Sonntag (16. Juli), angeleitet von Feuerwehr und Bergwacht, aufgestellt.

Von Freitag (14. Juli) bis Samstag (15. Juli) wurden die beiden Kreuzbalken (Längsbalken circa zehn Meter lang und mit einem Gewicht von etwa 600 Kilo) sowie dem Querbalken (knapp fünf Meter mit etwa 300 Kilo) von den vielen freiwilligen Helfern verschiedener Ortsvereine und der Feuerwehr Reid auf den Berg transportiert. Organisiert und geleitet von der Benediktbeurer Feuerwehr und der örtlichen Bergwacht wurde dann das mittlerweile 6. Gipfelkreuz der 1800 Meter hohen Benediktenwand aufgestellt. Das vorherige Kreuz, das fast 65 Jahre auf dem Gipfel der Benediktenwand thronte, war in die Jahre gekommen und wurde im vergangenen Herbst 2022 abgebaut. Der Aktion ging eine rund 1,5-jährige Planung unter der Federführung der Bergwacht und Feuerwehr voraus. Alles mit einem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement aller Beteiligten.

Wenig Platz zum Aufstellen. © bergwacht/ritschel

Bei Pfarrfest gesegnet

Das neue Kreuz war am Sonntag zuvor beim Pfarrfest gesegnet worden. Am Freitag gegen 8.30 Uhr startete der Transport den Berg hinauf. Die ersten Höhenmeter wurden so weit möglich entlang der Forststraße zurücklegt. Am ersten Tag konnte bereits die Hälfte der Höhenmeter bewältigt werden. Am Samstag wurde der Transport fortgesetzt und der Gipfel mit beiden Balken gegen 12 Uhr erreicht. Am Sonntag gegen 11 Uhr wurde dann mit dem Aufstellen begonnen. Und zwar in traditionellen Art und Weise mit langen Holzstangen. Am Nachmittag gegen 15 Uhr hatte die Benediktenwand und die Benediktbeurer ihr Gipfelkreuz zurück.

Harte Arbeit: Die Strecke war vorher ausgekundschaftet worden und im steilen Gelände gesichert. © bergwacht/ritschel

Letzte Höhenmeter nach Tradition

In Anlehnung an eine Jakobi-Tradition, die 1876 mit einem Gelübde auf dem Berg ihren Anfang nahm, wurden die etwa 700 letzten Höhenmeter zu Fuß, teilweise durch alpines Gelände bewältigt. Unterstützt wurden die Träger von weiteren Helfern, welche sich um die Verpflegung und insbesondere bei Temperaturen von über 30 Grad um ausreichend Getränke kümmerten. Insgesamt wirkten bei dem Transport mehr als 200 Helfer mit.

Das neue Gipfelkreuz soll eine lange Tradition wahren, die verstorbenen Kameraden ehren und „allen Menschen ein Zeichen des Friedens und der Besinnung sein“, teilte die Bergwacht danach mit. Das 6. Benediktenwandkreuz wird im Rahmen einer Bergmesse am 20. August feierlich geweiht.