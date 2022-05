Bergunfall in der Jachenau: 63-Jähriger stürzt 20 Meter in den Tod

Von: Daniel Wegscheider

Die Einsatzkräfte der Bergretter seilen sich zur Unfallstelle in der Jachenau am Psengberg vor Rettungshubschrauber ab. © Bergwacht Bad Tölz

Jachenau – Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Unfall am Psengberg im Gemeindebereich Jachenau ereignet. Ein 63-jähriger Wanderer stürzte dabei in den Tod.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, ereignete sich der tragische Bergunfall am Donnerstag, 19. Mai, gegen 15.15 Uhr. Eine vierköpfige Urlaubergruppe aus dem Landkreis Fürth hatte sich am Vormittag in einer Pension in der Jachenau eingemietet und sich gegen Mittag auf den Weg zum Psengberg (1.115 Meter) gemacht.

An dieser Felswand ist der Wanderer verunglückt. © Bergwacht Bad Tölz

Dort passierte das Unglück: Ein 63-Jähriger aus dieser Gruppe rutschte beim Abstieg vom Gipfel aus, konnte sich nicht mehr halten und war rund 20 Meter tief über steiles, teils felsiges Gelände abgestürzt. An einer flachen Stelle kam er zum Liegen. Laut Polizei fanden ihn dort seine Begleiter leblos vor. Sie leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten den Notruf ab.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

„Die verständigten Rettungskräfte der Hubschrauberbesatzung Christoph Murnau und der Bergwacht Lenggries trafen kurze Zeit später am Unfallort ein, konnten jedoch nur noch den Tod feststellen“, berichtet Polizeibergführer Johannes Kufner. Die Begleiter des Verstorbenen wurden von der Bergwacht betreut.

Die alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Kufner: „Die genauen Umstände des Sturzes sind derzeit noch unklar.“