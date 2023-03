Neues Domizil

Bergwacht Kochel zieht Bilanz für 2022 und blickt auf den Neubau

Von: Andreas Baar

Winter-Ausbildung am Herzogstand: Hier wird ein Akja gesichert abgelassen. © Bergwacht

Kochel – Die Bergwacht Kochel hatte 2022 gut zu tun. Bei der Jahresversammlung blickten die freiwilligen Helfer zurück. Heuer stehen einige Vorhaben an.

Bei der Jahreshauptversammlung blickten Bereitschaftsleiter Toni Geiger und sein Stellvertreter auf das vergangenen Jahr zurück. Die Bergwacht Kochel zählt derzeit circa 50 Aktive. Die Ehrenamtlichen hatten im vergangenen Jahr gut zu tun. Immerhin 73 Einsätze gab es im vergangenen Jahr, so der stellvertretende Bereitschaftsleiter Huber. Zudem wurden Ski-Vorsorgedienste am Herzogstand und an den Ötz-Liften geleistet.

Neben Dienst und Einsätzen standen noch zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm: zum Beispiel der Hausl-Gerg-Lauf, das Ferienprogramm, ein Vergleichswettkampf der Landkreisbereitschaften, das Grillfest, zwei Skitourenausflüge und der Adventszauber. auch beim 7-Gipfel waren die Bergwachtler eingespannt.

Zehn Anwärter

Max Schrödinger, Verantwortlicher für die Ausbildung, konnte von aktuell zehn Anwärtern berichten. Alle Teilnehmer hätten Eignungstests und Prüfungen bestanden. Der Ausbildungs-Schwerpunkt bei der Kochler Bergwacht hatte auf der Praxis gelegen. Die Neustrukturierung der Ausbildung in der Luftrettung erfordert allerdings einen „hohen Organisationsaufwand“, so Vize-Bereitschaftsleiter Huber in einer Mitteilung.



Friedl Körnauer, Verwanortlich für Naturschutz, berichtete von einer naturkundlichen Exkursion zur Gebiets- und Artenkenntnis. Auch tauschten die Bergwachlter Erfahrungen mit Gebietsbetreuern und Rangern der Unteren Naturschutzbehörde aus. Für heuer steht einiges bei den Kochler Helfern an. Ritchi Huber zählt den Neubau der Berg- und Wasserrettungswache, ein neues Rettungsfahrzeug sowie Übungen mit Herzogstandbahn, Feuerwehr und Walchenseekraftwerk auf.

Bereits bei der Jahresabschlussfeier hatte die Kochler Bergwacht treue Mitglieder geehrt: (v.l.) Klaus Kiel (50 Jahre), Günther Neumann (40 Jahre), Michael Jäger (25 Jahre), Sepp Bartl (25 Jahre), Toni Geiger 3 (40 Jahre), Johannes Keller (50 Jahre), Gernot Walther (50 Jahre), Hans Löcherer (60 Jahre), Jan v. Zijverden 2 (25 Jahre) und Wolfgang Öttl (40 Jahre). Nicht im Bild: Stefan Holz (25 Jahre), Helli Reindl (40 Jahre) und Anton Geiger 1 (75 Jahre). © Bergwacht

Neues Domizil

Das neue Domizil für Bergwacht und Wasserwacht am Kochelsee ist ein Großprojekt. wie berichtet, brauchen die ehrenamtlichen Helfer dringend mehr Platz. Die Gemeinde ist Projektträger des Vorhabens und stemmt den Großteil der Kosten. Diese stehen aber noch nicht fest, der letzte Stand lag 2022 bei 1,54 Millionen Euro. 800.000 Euro waren schon mal im Haushalt eingestellt worden, die beiden Rettungsorganisationen leisten jedoch einen erheblichen Beitrag.

Zum Glück gibt es einen großen Zuschuss: Im August vergangenen Jahres wurde vor Ort offiziell der Förderbescheid aus dem EU-Leadertopf überreicht (Rundschau berichtete). Für den Neubau der Berg- und Wasserwacht in Kochel fließen damit fast 670.000 Euro an Fördermitteln.