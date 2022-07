Bergwacht Lenggries: 100-jähriges Bestehen - Bergung eines Gleitschirmfliegers

Von: Franca Winkler

Bei der Jubiläumsfeier konnten Interessierte unter anderem einen Kletterbaum erklimmen. © Feile/Bergwacht

Lenggries – In drei Akten feierte die Bergwacht Lenggries kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen, während die diensthabende Einheit einen Gleitschirmflieger am oberen Garland befreien musste.

Am vergangenen Wochenende trafen sich am Freitag (1. Juli) die Einsatzkräfte und ehemaligen Mitglieder des aktiven Dienstes in Wegscheid im Pfaffensteffel, um im kleinen Rahmen auf das Jubiläum anzustoßen, teilt Lina Feile, Sprecherin der Bergwacht Lenggries mit. Mit Grill und Festzelt wurde dann tags darauf am Samstag (2. Juli) gemeinsam mit den umliegenden Bereitschaften der Bergwacht sowie den anderen Rettungsdiensten, der Feuerwehr aus Lenggries und der Bergrettung Tirol, an der Wache an der Karwendelstraße gefeiert. Dabei gratulierten die Teilnehmer dem Bereitschaftsleiter Florian Siegl für das langjährige Bestehen der Bergwacht Lenggries. Der 38-jährige Siegl engagiert sich selbst seit seiner Jugend bei der Bergwacht.

Die Dienstgruppe der Bergwacht musste einen Gleitschirmflieger aus fünf Meter Höhe befreien. © Feile/Bergwacht

Trotz der Feierlichkeiten musste die Dienstgruppe am Wochenende einem abgestürzten Gleitschirmflieger zur Hilfe eilen. Der verunglückte 57-Jährige hatte ein Sprengseil am oberen Garland übersehen, welches im Bereich des Gipfelkreuzes zur Bergstation des Garland Sesselliftes gespannt ist. Dieses Seil diene „zur Positionierung der Sprengsätze für die Lawinensprengung im Winter“, erläutert Feile. Mit Anflug aus Richtung Süden blieb der Mann mit dem Schirm im Seil hängen und verhakte sich, was den Mann vor dem Absturz bewahrte. Passanten informierten die Bergwacht über den etwa fünf Meter über dem Boden hängenden Piloten. Die Bereitschaften München und Wolfratshausen, die am Latschenkopf stationiert sind, waren die ersten am Einsatzort und unterstützen die Retter der Bergwacht Lenggries beim Rettungsmanöver. „Der Mann aus Holzkirchen konnte unverletzt aus dem Seil gerettet werden, nur sein Schirm überstand die Rettungsaktion nicht ganz unbeschadet“, berichtet Feile. Nach circa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Kinderschminken mal anders: täuschend echte Wunden

Am Sonntag wurde das 100-Jährige mit allen Interessierten im Rahmen eines Tags der offenen Tür an der Rettungswache in Lenggries gefeiert. „Schon am Vormittag war das Fest mit Zelt und Grill sowie ausreichend Kaffee und Kuchen, begleitet von der Grasleit´n Musi, in vollem Gange“, freut sich Feile. Die Kinder tobten sich an der Hüpfburg aus, konnten sich am Kletterbaum und im Gebirgstragenparcours probieren oder ließen sich täuschend echte Wunden schminken. Auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände der vergangenen 100 Jahre und Aufnahmen aus längst vergangenen Zeiten konnten betrachtet werden. Bereitschaftsleiter Siegl freute sich über die vielen Besucher und dankte allen Förderern, die das lange Bestehen der Bergwacht Lenggries erst möglich gemacht haben.