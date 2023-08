Bergwacht muss ausrücken: Mehrere Hitze-Einsätze an der Benediktenwand

Von: Andreas Baar

Teilen

Ein Wanderer wurde von der Bergwacht nach der medizinischen Erstversorgung mit der Gebirgstrage zum Hubschrauberlandeplatz an der Tutzinger Hütte gebracht. © Bergwacht Benediktbeuern

Benediktbeuern - Die Hitze forderte ihren Tribut: Am Sonntag (20. August) musste die Bergwacht Benediktbeuern gleich mehreren Bergwanderern helfen.

Die freiwilligen Helfer der Bergwacht Benediktbeuern wurden am Sonntag (20. August) gleich zu mehreren Einsätzen an der Benediktenwand gerufen. Grund waren diverse Kreislaufprobleme bei Berggehern, teilweise durch Dehydration hervorgerufen. Zunächst musste ein Mann an der Tutzinger Hütte medizinisch betreut und dessen Kreislauf stabilisiert werden, berichtet Bergwachtsprecher Tobias Döring.

Hubschrauber flog an

Danach ging es zu zwei weiteren Einsätzen am Westanstieg. „Bei diesen zwei Einsätzen waren ebenfalls Kreislaufprobleme ursächlich“, so der Sprecher. Eine Wanderin wurde nach der Erstversorgung durch die Bergwacht oberhalb des „Kochler Taferl“ direkt vom Hubschrauber Christoph Murnau aufgewinscht und zur weiteren Versorgung in die Klinik gebracht. Ein weiterer Wanderer wurde unterhalb des „Kochler Taferl“ nach der medizinischen Erstversorgung mittels Gebirgstrage zum Hubschrauberlandeplatz an der Tutzinger Hütte transportiert. Von da aus wurde er durch den Hubschrauber Christoph München zur weiteren Versorgung in die Klinik geflogen