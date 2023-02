Insgesamt 27 Absolventen geehrt – Schulleiter in Ruhestand verabschiedet

27 Einser-Absolventen der Berufsschule Bad Tölz erhielten im Tölzer Kurhaus den so genannten Staatspreis. © Ewald J.Scheitterer

Bad Tölz - Einen Staatspreis gab es kürzlich für 27 Einser-Absolventen der Berufsschule in Bad Tölz.

Landrat Josef Niedermaier ehrt die Schüler für ihre Traumnoten. Schulleiter Franz Hampel wurde in den Ruhestand verabschiedet. Ganz entspannt beging Schulleiter Franz Hampel am vergangenen Freitag seinen letzten „großen“ Schultag vor dem wohlverdienten Ruhestand: Im Tölzer Kurhaus verabschiedete er die 143 Absolventen in der Winter-Abschlussfeier der Berufsschule Bad Tölz aus dem Schulleben

„Es ist euer besonderer Ehrentag“, appellierte er dabei an die Entlassschüler, „nicht zu vergessen, dass sie in ihrem bisherigen Leben von vielen Menschen unterstützt wurden, um diese Wegstrecke erfolgreich zu bewältigen.“



Nominierung für den Staatspreis: 27 Schüler haben es geschafft, überdurchschnittlich abzuschneiden

Auch das schulische Resultat, das die jungen Menschen erneut abgeliefert haben, kann sich sehr wohl sehen lassen. Allein 27 Schüler konnten diesmal für den sogenannten Staatspreis nominiert werden. Das heißt, dass sie in ihrem Notendurchschnitt eine 1,5 und besser erreicht hatten. Zehn davon schlossen ihre Ausbildung sogar mit der Traumnote 1,0 ab und erhielten dafür neben der Urkunde auch noch einen Geldpreis.



„Es ist für mich eine große Ehre, dass ich nach der erzwungenen Corona-Pause wieder Staatspreise übergeben darf“, bekundete Landrat Josef Niedermaier: „Wir waren in den zurückliegenden zwei Jahren alle gemeinsam Versuchskaninchen bei vielen sich ständig ändernden Bestimmungen. Gut, dass ihr euch die Zuversicht nicht habt nehmen lassen, dass ihr heute euren Abschluss feiern könnt.“



Trotz hoher Beschäftigungszahl ist der demografische Wandel spürbar

Der „demografische Wandel schlägt jetzt voll zu“, bekannte der Landrat und verwies darauf, dass in Deutschland bereits ein großer Mangel an Arbeitskräften zu verspüren sei, obwohl noch nie so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen seien.



„Echte Freunde suchen und kritisch sein“ war der Rat zum Schluss

Hampel sagte seinen Absolventen, dass sie nun einen Lebensplan bräuchten und dass sie von nun an, des Öfteren für einen selbstbestimmten Lebensweg Entscheidungen treffen müssten. Dabei käme viel auch auf Entscheidungshelfer an: „Versuchen sie neben Facebook und Instagram, neben dem Smartphone mit seinen schier unbegrenzten Kommunikations-Möglichkeiten auch die persönliche Begegnung mit echten Freunden zu suchen.“



Das an der Schule angeeignete Grundwissen sollte sie befähigen, selbstständig neue Strategien zu entwickeln. Zudem forderte der Schulleiter die jungen Leute auf: „Gehen sie kritisch mit Informationen um, suchen sie selbst die Wahrheit.“ Als wichtige Werte für ihren weiteren Lebensweg bezeichnete er Würde, Respekt und Toleranz. Dabei betonte er: „Gönnen Sie ihrem Körper hin und wieder auch Pausen, Momente des Innehaltens, mit Blicken auf die Vergangenheit und auf das Kommende.“ Ewald Scheitterer