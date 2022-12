Stadt Tölz ermöglicht neue Form der Beisetzung – Platz für 120 Urnen

Von: Michaela Schubert

Am Tölzer Waldfriedhof gibt es viele Bäume. An elf von ihnen können künftig auch Urnen bestattet werden. © Karl Bock

Bad Tölz – Neue Bestattungsformen liegen im Trend, darauf reagiert die Stadt Bad Tölz mit der Möglichkeit, Urnen unter einem Baum beerdigen zu lassen.

In Bad Tölz gibt es am Waldfriedhof künftig eine andere Bestattungsmöglichkeit, und zwar Urnengräber direkt unter Bäumen. Einen reinen Friedwald werde es am Tölzer Waldfriedhof aber nicht geben.

Zusammen mit dem Baumkontrolleur der Stadt wurden, wie Vorarbeiter Florian Wagner in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses erklärte, im alten Teil des Waldfriedhofes elf Bäume ausgesucht, an deren Wurzeln zwei bis drei Grabplätze geschaffen wurden. Es können jeweils vier Urnen beigesetzt werden, insgesamt also maximal 120 Plätze.



Für jeden Verstorbenen wird eine einheitlich gestaltete Messing-Gedenktafel mit dem Namen am betreffenden Baum angebracht. Wolfgang Steger vom Standesamt erläuterte, dass ein zehnjähriges Nutzungsrecht erworben und dieses dann auch verlängert werden kann. Somit seien über den längeren Zeitraum auch Familiengräber möglich.



Die Ausschussmitglieder hatten viele Fragen. So ist in der Satzung festgehalten, dass die gärtnerische Gestaltung ausschließlich durch die Stadt erfolgt. Man wolle „Hollywood-Verhältnisse“ vermeiden, wie Kämmerer Hermann Forster sagte.

Gegenstände wie Engelchen, Kerzen und sonstige Erinnerungs- und Dekostücke würden oft aufgestellt und auch mal vergessen. Die Stadt behält sich durch die entsprechende Satzung das Recht vor, solche Gegenstände zu entfernen, etwa bei Mäharbeiten. „Sonst sind wir in der Haftung und könnten des Diebstahls bezichtigt werden“, meinte Steger.



Sowohl Christine Brandl (CSU) als auch Willi Streicher (SPD) hakten wegen der Gebühren nach. Für zehn Jahre sind 924 Euro fällig. Das sei keineswegs zu hoch, meinte Steger, sondern sogar günstig. In die Kalkulation seien auch die laufenden Kosten (Räumen, Mähen), bezogen auf die 30 Grabplätze, eingeflossen. Auch Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) hielt das für vertretbar.

Zum Vergleich: Am Waldfriedhof werden Bestattungsplätze und Grab­arten in allen Preiskategorien angeboten, vom Urnengrab für 290 Euro bis zum Arkadengrab für über 3.000 Euro. Forster stellte klar: Der Gebührenertrag beim Waldfriedhof belaufe sich nur auf etwa 70 Prozent der Kosten. Man orientiere sich bei den Preisen auch an den Nachbargemeinden.



Richard Hoch (Grüne) freute sich, dass in Bad Tölz nun auch Baumbestattungen möglich sind. Das passe gut zum Waldfriedhof. Schließlich stimmten bis auf Josef Steigenberger alle Ausschussmitglieder für die neue Bestattungsform. Der langjährige Kolping-Vorsitzende hatte sich schon gegen die vor Kurzem beschlossene generelle Gebührenerhöhung am Friedhof ausgesprochen, da er der Meinung war: „Eine Grabstelle müssen sich auch ärmere Rentner noch leisten können.“ Bekanntlich werden immer mehr Gräber am Waldfriedhof aufgelöst, sodass die Kosten auf weniger Nutzer umgelegt werden und steigen.



Nach dem Finanzausschuss befasste sich der Stadtrat mit dem Thema. Dabei gab es eine Änderung. Wie Forster erläuterte, nehme man von den angedachten 924 Euro für zehn Jahre Abstand und verlange 840 Euro. Dazu kommen einmalig 68 Euro für ein Messing-Namensschild. Wer nach zehn Jahren für weitere zehn Jahre verlängern möchte, zahlt erneut 840 Euro. Gegen diese Regelung stimmten Josef Steigenberger und Gabriele Frei (beide CSU). Karl Bock