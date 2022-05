Betreiber der Postfiliale in Lenggries hört auf – Nachmieter gesucht

Von: Viktoria Gray

Die Postfiliale an der Bahnhofsstraße in Lenggries.

Lenggries – Nach der Kündigung der Räumlichkeit durch den Betreibers, ist offen was mit der Post werden soll. Versandunternehmen hat sich noch nicht dazu geäußert.

Laut Eigentümer ist es eines der meistbesuchten Häuser in Lenggries: Die Postfiliale an der Bahnhofsstraße, in der auch ein Modellbau-Geschäft unterkommt. Da der langjährige Betreiber die Räumlichkeiten nun gekündigt hat, könnte auch die Post in diesem Jahr noch den Standort wechseln. Ab Oktober 2022 werden die Geschäftsräume voraussichtlich leer stehen.

Jüngst meldete sich der Eigentümer des Gebäudes an der Bahnhofsstraße bei der Redaktion des GelbenBlatts und berichtete über den aktuellen Stand: Der Lenggrieser hatte des Öfteren mit der Deutschen Post den Kontakt gesucht. Die Frage, ob sie, nachdem der Betreiber das Geschäft in Lenggries aufgibt, weiterhin an der Bahnhofsstraße bleiben möchte, blieb aber zum Frust des Eigentümers ungeklärt. Deshalb ist er nun den Weg über die örtliche Presse gegangen. „Ich brauche beim Vermieten von Gewerbe eine gewisse Vorlaufzeit“, betonte er.



Eigentümer verärgert über Post

Etwas verärgert zeigte er sich auch darüber, dass die Post „nicht fähig sei, sich bei ihm zu melden“. Ganz abgeneigt wäre er dennoch nicht, wenn sich das Versandunternehmen bei ihm meldet.

Gewisse Bedingungen gibt es aber. „Die Verkehrssituation ist ein großes Problem“, erklärte der Lenggrieser weiter. Denn Kunden und auch Anlieferer würden immer auf dem Gehweg vor dem Gebäude parken. „Einer fährt weg, der andere kommt. Und Rollstuhlfahrer und Kinderwägen kommen dann nicht mehr durch“, beschrieb er. Dabei gebe es 20 Meter weiter Parkstreifen.



Dass die Verkehrssituation „nicht zufriedenstellend“ ist, bestätigte auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Nachdem man sich im Gemeinderat aber gegen die Errichtung von drei Pfosten entschied, die das Parken auf dem Gehsteig verhindert hätten, will man mit Abschreckung dem Chaos entgegenwirken. „Wir werden die Verkehrsüberwachung intensivieren“, sagte Klaffenbacher. Seiner Meinung nach sei unter anderem die „Bequemlichkeit der Leute“ ein Problem. Die Pfosten fände er außerdem nicht „sonderlich schön“. Mit ihnen könne man zwar ein Problem lösen, andere aber wiederum erst verursachen. „Im Winter kommt der Schneeräumer nicht mehr durch“, erklärte der Rathaus-Chef.



Neue Mieter für die 200 Quadratmeter Gewerbe gesucht

In Sachen Postfiliale habe auch Klaffenbacher Kontakt mit dem Versandunternehmen. Über eine künftige Örtlichkeit, die die Post präferiere könne er sich aber nicht äußern. „Die Gebietsleiterin beginnt erst noch mit der Akquisition.“ Es sei zu früh, um schon Genaueres sagen zu können. Die Post hätte aber schon den „Wunschgedanken“, einen neuen Betreiber zu finden. Etwa in einem Spielwaren- oder Kramladen.



Ab Oktober – vorausgesetzt die Post rührt sich nicht – stehen also 200 Quadratmeter Gewerbefläche leer. „Und das mitten im Ortskern“, betonte der Eigentümer. Da erst noch die Renovierung ansteht, wären die Räume offiziell ab Januar 2023 beziehbar. Was künftige Mieter betrifft, ist der Eigentümer offen. Neben der Post wäre ihm auch ein komplett neuer Nachmieter genauso recht.

