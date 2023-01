Bettler-Betrug in Bichl: 87-Jährige auf offener Straße beklaut

Bichl – Die Polizei bittet um Hinweise: Eine 87-Jährige wurde in Bichl Opfer einer Bettler-Masche und so um ihr Bargeld gebracht.

Eine 87-jährige Bichlerin wurde am Donnerstag (29. Dezember) Opfer eines Bettler-Betrugs. Die Frau hatte sich laut Polizei allein mit einem Rollator gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bichler Friedhof befunden, als sie in der Ludlmühlstraße von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser hatte ihr versichert, aus Rumänien zu kommen, in Nöten zu sein sowie über keine Arbeit, kein Essen und kein Geld zu verfügen. Aus Mitleid hatte sich die Bichlerin dann zu einer Spende entschlossen und hierfür ihre Geldbörse gezückt. Die Gelegenheit hatte der Täter laut Polizei sofort ausgenutzt und die erkennbaren Geldscheine (45 Euro) aus dem Fach der offenen Geldbörse gezogen und eingesteckt. Sein überraschtes Opfer hatte er anschließend wortlos stehen gelassen und sich weiter fußläufig in Richtung Dorf entfernt.

Die Frau hatte aus Scham erst später am selben Abend ihrer Tochter von den Ereignissen berichtet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, knapp 1,70 Meter groß, untersetzte Figur, dunkle Haare, ohne Bart, dunkler Teint, bekleidet mit einem dunklem Anzug, sprach gebrochenes Deutsch, der Aussprache nach aus Osteuropa stammend. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Kochel unter der Telefonnummer 08041/76106273 oder an die Polizei Bad Tölz unter Telefon 08041/761060 erbeten.