Spende: 5.000 Euro gehen an die Flut-Opfer im Ahrtal

Bewegte Zeit für die Werbegemeinschaft Lenggries

Die neue Vorstandschaft der Werbegemeinschaft Lenggries: (v.l.) Sepp Müller (Zweiter Vorsitzende), Veronika Nagler (Beisitzer), Klaus Wiedemann (Beisitzer), Eva-Maria Hofer (Erste Vorsitzende), Caro Lijsen (Kassier) sowie Elke Stern (Schriftführerin). © Hans Demmel

Lenggries – Bewegte Zeiten bei der Lenggrieser Werbegemeinschaft. In der jüngsten Versammlung stellte sich eine neue Führungsriege auf, die wegen der Energiekrise keine leichte Aufgabe vor sich hat.

Martina Müller hat sich nach 19 Jahren nicht mehr zur Wahl als Vorsitzende der Werbegemeinschaft Lenggries gestellt. Eva-Maria Hofer, vom Sanitätshaus Lenggries, ist ihre Nachfolgerin geworden.

Keine überraschenden Positionswechsel bei der Lenggrieser Werbegemeinschaft

Überhaupt gab es bei der Abstimmung im Rahmen der Jahreshauptversammlung zahlreiche Veränderungen. Allerdings handelte es sich nicht um überraschende Positionswechsel. Diese hatten sich im Vorfeld schon angekündigt, Kandidaten für die freiwerdenden Ämter standen bereit und so konnte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher als Wahlleiter auch recht schnell eine neue Führungsriege verkünden.



Neben Müller stellte auch deren bisheriger Stellvertreter Jakob Holzer sein Amt zur Verfügung, Sepp Müller übernimmt die Aufgabe. Stolze 33 Jahre hat sich Klaus Wiedemann als Kassier um die Finanzen gekümmert und war, wie Müller lobend erwähnte, „Mädchen für alles“. Carjo Lijsen wurde ebenso einstimmig in das Amt gewählt, wie Elke Stern als Schriftführerin. Beisitzer sind in den nächsten drei Jahren Klaus Wiedemann und Veronika Nagler.



Zu beginn der Versammlung hatte Müller in ihrem Bericht über zwei schwierige Jahre gesprochen: „Leider mussten sogar der Christkindlmarkt und die Sternennacht abgesagt werden.“

Lenggries Bürgermeister Klaffenbacher dazu: „Ihr habt aber immer versucht die Gewerbetreibenden mit verschiedenen Aktionen zu unterstützen.“ In diesem Jahr konnte zumindest die Sternennacht durchgeführt werden. Lichterscheiben sind dafür neu angeschafft worden.

„Bei den Geschäftsleuten war Die Resonanz verhalten, bei den Kunden sind sie gut angekommen“, erklärte Müller. Zur Vorbereitung und Organisation waren auch Kandidaten für die neue Vorstandschaft schon mit eingebunden. „Und sie haben es gut gemacht.“

Spende: 5.000 Euro gehen an die Flut-Opfer im Ahrtal



Klaus Wiedemann konnte in seinem letzten Kassenbericht über einen leichten Zugewinn in 2021 informieren. Ein großer Posten unter den Ausgaben war eine Spende von 5.000 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal.



Nach der Wahl sprach Müller dem neuen Gremium die besten Wünsche aus, meinte aber auch: „Es ist ein Start in bestimmt nicht leichte Zeiten.“ Unterstützung bekam sie dabei vom Bürgermeister: „Wenn wir nur einen Blick auf die steigenden Energiekosten werfen, sieht es nicht besonders erfreulich aus“, betonte Klaffenbacher: Ich hoffe die große Politik ergreift bald wirksame Maßnahmen, sonst wird so manchem Geschäft der Ruin nicht erspart bleiben.“ Hans Demmel