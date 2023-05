Bichl: Zwei Verkehrsüberwacher werden bei Kontrolle von Duo attackiert

Von: Andreas Baar

Die beiden Geretsrieder müssen laut Polizei nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. © Julia Boecken

Bichl - Sie wollten in Bichl einen Parkverstoß ahnden. Plötzlich wurden die beiden Kontrolleure von zwei Männern attackiert.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (4. Mai) in Bichl. Laut Polizei wurden gegen 19.50 Uhr zwei Mitarbeiter des Zweckverbands Oberland körperlich attackiert, während sie an der Penzberger Straße einen Parkverstoß ahndeten. Die beiden Zweckverband-Mitarbeiter, ein 53-jähriger und ein 41-jähriger Tölzer, wurden von zwei Männern aus Geretsried (56 und 30 Jahre) beleidigt. Zusätzlich spukte der ältere der beiden Geretsrieder einem der Kontrolleure in das Gesicht. Als die beiden Verkehrsüberwacher sich zur Deeskalation in ihrem Pkw einsperrten, schlug der 30-jährige Geretsrieder mit der flachen Hand gegen die Beifahrerscheibe. Diese wurde dadurch leicht beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die beiden Geretsrieder müssen laut Polizei nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.