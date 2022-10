Ausstellung „Die Biergeschichte des Oberlandes“ im Lenggrieser „Buidleck“ von Claus Eder

Von: Daniel Wegscheider

Lenggries – Bayern ist bekannt für seine Bierkultur. Dem Thema hat sich nun Claus Eder vom Lenggrieser „Buidleck“ angenommen und hat kurzerhand 160 Quadratmeter seines Ladens zur Ausstellung umgewandelt.

Zu sehen gibt es dort rund 70 Bildtafeln in verschiedenen Formaten, die über die „Die Biergeschichte des Oberlands“ informieren. Des Weiteren können Interessierte sich zahlreiche Exponate wir Krüge, Zapfhähne, Fässer, Etiketten, Flaschen, Bierträger sowie weiteres Brauereizubehör zu unterschiedlichen Brauereien aus dem Oberland im Lenggrieser „Buidleck“ begutachten.



Eder steckte viel Arbeit in seine Ausstellung, über drei Jahre hatte er alles was mit Bier zu tun hat zusammengetragen. Den Aufwand könne man „nicht in Zeit messen“, sagt der „Buidleck“-Betreiber. Vielmehr sei es eine Leidenschaft, ein Hobby, eine Berufung. „Hier treffen all diese Eigenschaften zusammen, die es für ein ‚gutes Gebräu‘ braucht, um eine solche Ausstellung zu schaffen.“

Als dann alles bereit war, funkte ihm die Pandemie dazwischen. „Nachdem Corona-bedingt meine beiden Anläufe die Ausstellung in Benediktbeuern zu zeigen, gescheitert war, habe ich mich entschlossen, diese in meinen Räumen im Buidleck zu zeigen“, erklärt der Fotograf und Geschäftsinhaber weiter.



Die Schautafeln der Ausstellung berichten von damals und vermitteln Wissenswertes. So erfährt man alles über den Brauvorgang, die Eisernte, den Transport des Bieres, früher wie heute, sowie das Reinheitsgebot von 1516. Eder nahm sich freilich auch der regionalen Bierkultur an.

Tölzer Biergeschichte mit seinen einstigen 22 Brauereien im Lenggrieser „Buidleck“ zu sehen

So befasst sich eine ganze Abteilung mit der Tölzer Biergeschichte und seinen einstigen 22 Brauereien. Wissenswertes gibt es auch zur Schlossbrauerei Lenggries und den beiden ehemaligen Weißbierbrauereien im Flößerdorf. Beleuchtet wird auch die Genossenschaftsbrauerei Holzkirchen sowie die Klosterbrauerei Reutberg.



„Bier gehört traditionell zum Oberland wie die Lederhose, das Dirndl und die Weißwurst“, berichtet Eder. In der Region kam die Braukunst durch die Mönche in den Klöstern. „Anfangs braute man für den Eigenbedarf, später versorgten die Mönche damit Pilger, die ansässigen Bauern und schenkten es in ihren Kloster-Tavernen aus.“



Eders hat in seinem neuen Buch „Von Hausbrauern und Bier-Patriarchen“ alle ausgestellten die Exponate und Geschichte des Bieres aus dem Oberland zusammengefasst: Auf 108 Seiten informiert Eder über die Entwicklungsgeschichte, den Übergang von den Hausbrauern zum Gewerbebetrieb, das Brauen in den damaligen Klosterbrauereien, sowie die Entwicklung der Stadtbrauereien bis in die Gegenwart.



„Dabei ist natürlich nicht zu vergessen, dass Bier den Wein als vorwiegendes Getränk im Laufe der Jahrhunderte ablöste“, sagt Eder, der ins seinem Buch auch die lange Vorherrschaft der „Tölzer Brauer“ beleuchtet, die man sprachgebräuchlich als „Bier-Patriarchen“ bezeichnete. „Am Beispiel der Tölzer Brauereien, die ja zwischenzeitig allesamt verschwanden, sehen wir einen Silberstreif am Horizont. Seit einiger Zeit entwickeln sich wieder neue Brauereien.“

Ausstellung und Buch

Die Ausstellung „Die Biergeschichte des Oberlandes“ ist im Lenggrieser „Buidleck“ (Marktstraße 5) bis Sonntag, 27. November, zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Das Buch „Von Hausbrauern und Bier-Patriarchen“ zu 39 Euro gibt es im Lenggrieser Laden und im Tölzer Medienhaus.