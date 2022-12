Genau die Unfallzeit

Biker am Kesselberg: Neues Fahrverbot soll ab April 2023 Unfälle reduzieren

Von: Andreas Baar

Beliebte Kesselbergstrecke: Die Mittelelemente bleiben. © Christine Weikert

Kochel – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste hatten auch heuer am Kesselberg gut zu tun: 21 Unfälle mit Bikern gab es 2022 bislang auf der B11 zwischen Kochel und Walchensee. Ab April kommenden Jahres wird das Fahrverbot für Biker auf sieben Stunden täglich ausgeweitet.

In vielen Serpentinen windet sich die Bundesstraße B11 den Kesselberg zwischen Kochel- und Walchensee hinauf. Die Strecke ist bei Motorradfahrern sehr beliebt – ist aber seit Jahren auch eine der unfallträchtigsten Straßen im Freistaat. 29 Unfälle gab es im Jahr 2021, heuer sind es bis dato 21 Crashs, wie Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen, auf Nachfrage mitteilt. Meist hatten die Betroffenen zu sehr am Gashebel gedreht. Das Thema Verkehrssicherheit und die Frage, wie man den Rasern beikommen kann, beschäftigte Lokalpolitik, Polizei und Behörden die vergangenen Monate. Auch hatten sich immer wieder erboste Anwohner zu Wort gemeldet und über die Lärmbelästigung durch die Biker geschimpft. Im September erklärte Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) im Gemeinderat die baulichen Maßnahmen auf der Bergstrecke für gescheitert und fordert wirksamere Regelungen (Rundschau berichtete).



Nun tagte die Unfallkommission. Ergebnis: Die bislang geltende Regelung – am Wochenende und an Feiertagen ist die Strecke bergaufwärts für Motorradfahrer gesperrt – wird versuchsweise von neuen Einschränkungen abgelöst. Die Verkehrsbehörde im Tölzer Landratsamt, Polizei und Staatliches Bauamt Weilheim verständigten sich auf eine tägliche Sperrung für Motorradfahrer. Von 1. April 2023 bis 31. Oktober 2024 wird testweise der Kesselberg jeden Tag von 15 bis 22 Uhr für bergauffahrende Motorradfahrer gesperrt sein.



Auch Kochels Rathauschef Holz beteiligt. „30 Unfälle im Jahr, davon einige sehr schwere, sind 30 Unfälle zu viel und deswegen muss am Kesselberg dringend etwas passieren“, sagt er. Weil die Analysen ergaben, dass sich die meisten Unfälle zwischen 15 und 22 Uhr ereignen, werden die Sperrzeiten dem tatsächlichen Unfallgeschehen angepasst. Diese Zeiten gelten künftig auch an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen. Die baulichen Maßnahmen sind ausgeschöpft, die vorhandenen Mittelleitelemente bleiben bestehen, so Kreissprecherin Peischer.

„Die zeitlich begrenzte tägliche Sperrung der Bundesstraße für Motorradfahrer über ein halbes Jahr hinweg ist aus Sicht der Unfallkommission gleichzeitig verhältnismäßig“, heißt es von Georg Fischhaber, Leiter der Tölzer Kreis-Verkehrsbehörde. „Sicherlich verhalten sich viele Motorradfahrer vernünftig auf der Straße“, betont Fischhaber zwar auch. „Aber Fakt ist eben auch, dass sich Unfälle mit Motorrädern zu 78 Prozent zwischen 15 und 22 Uhr ereigneten. Schwere Unfälle wurden zu 91 Prozent von Motorradfahrern verursacht. Da kann und darf man aus unserer Sicht nicht länger zuschauen.“