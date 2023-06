Biker zu schnell im Tunnel: Münchner (25) stürzt auf der B11 am Walchensee

Von: Andreas Baar

Einsatz im Kirchelwandtunnel: Der Biker war auf der B11 zwischen Walchensee und Urfeld gestürzt. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Zu schnell in Tunnel gefahren: Ein Motorradfahrer (25) stürzte auf der B11 bei Walchensee. Er kam verletzt in die Unfallklinik nach Murnau.

Am Donnerstag (1. Juni) fuhr ein 25-jähriger Münchner gegen 18.10 Uhr mit seinem Motorrad von Walchensee kommend auf der B11 in den Kirchelwandtunnel ein. „Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Rechtskurve“, so heißt es von der Polizei, kam der Münchner mit seiner Suzuki auf die Gegenfahrbahn und stürzte nachdem er den Bordstein touchierte. Bei dem Sturz zog sich der Münchner leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in das Unfallklinikum Murnau gebracht. Die Ölspur, die die beschädigte Suzuki auf der Fahrbahn hinterließ, musste von der Straßenmeisterei beseitigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 850 Euro.