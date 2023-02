Bilanz der Lenggrieser Fischer - Isarpacht für zehn Jahre verlängert

Von: Ewald Scheitterer

Ehrungen: Der Lenggrieser Fischereivorsitzender Michael März (r.) ernannte fünf Ehrenmitglieder und würdigte einige Mitglieder mit dem kleinen Abzeichen in Gold für ihre Verdienste (v.l.): Fitz März, Erich Nickel, Hermann Fehringer und Manfred Baumgärtel (beide neue Ehrenmitglieder), Manfred Gierens, Stefan Greif, Franz Schöttl, Toni Steigleder und Karl Probst. © Ewald Scheitterer

Lenggries - In geordneten Bahnen läuft es beim Fischereiverein Lenggries. So das Fazit der jüngsten Jahres-Hauptversammlung im Lenggrieser Alpen-Festsaal. Vorstandschaft und Beirat arbeiten gut zusammen.



Dafür bedankte sich der erste Vorsitzende Michael März in seinem Rechenschafts-Bericht ausdrücklich. Die Vereinsmitglieder befischen den Sylvenstein-Stausee, das örtliche Teilstück der Isar und den Baggerweiher am Ortsrand.

„Etwas schwierig“ sei wegen des häufigen Niedrigwassers die Fischerei im Jahr 2022 gewesen. Da „alles teurer wird“, mussten zuletzt auch die Vereinsbeiträge angepasst werden. Als „extrem schwieriges Thema“ bezeichnete der Vorsitzende die Verhandlungen über die Hohenburger Weiher: „Zur anständigen Bewirtschaftung gehört weit mehr dazu, als nur hin und wieder ein paar Körndl Fischfutter hineinzuwerfen.“ Abgesehen davon, dass es dort wohl einen Fischotter gebe, sieht März einen größeren Arbeitsaufwand dort, wofür wieder etliche Helfer vonnöten wären. „Es muss einfach für den Verein alles passen. Wir stehen aber weiter in Verhandlungen.“



Erfreuliche Nachrichten hatte sein Stellvertreter Sepp Mathes: „Wir haben die Zusage, dass die Isarpacht für weitere zehn Jahre verlängert wird und wir so das Gewässer weiter bewirtschaften können.“ Darüber hinaus informierte der Zweite Vorsitzende über neue gesetzliche Vorgaben und über geänderte Schonzeiten einzelner Fischarten. Gewässerwart Tobias Oberlechner gab einen ausführlichen Bericht ab, was wo im vergangenen Jahr gefangen worden ist. Dies waren etwa in der Isar 855 Regenbogenforellen, 240 Bachforellen und ein Hecht. Neben 385 Regenbogen- und 523 Bachforellen wurden im Sylvenstein 285 Hechte gefangen. Zudem konnten dort 188 Barsche aus dem Wasser geholt werden.



Jugendwart Klaus Böhm, dessen Gruppe derzeit 32 Köpfe zählt, bezeichnete das Jugendfischen, das zusammen mit dem Fischereiverein Bad Tölz ausgetragen worden war, als „absolutes Highlight“ des Jahres.



Franz Schöttl, Vereinsmitglied und Zweiter Bürgermeister der, warb um Verständnis für die Parkgebühren, die jetzt überall im Gemeindegebiet erhoben werden: „Wir mussten einfach reagieren, um dem großen Andrang der Naherholer zum See Herr zu werden.“ Dabei verwies er darauf, dass eine Park-Jahreserlaubnis von 50 Euro doch noch erträglich wäre. Zudem dankte er der Nachwuchsabteilung für seine Arbeit: „Man merkt, es ist etwas da, es wächst etwas nach und das ist gut so.“