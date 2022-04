Bilanz des Tölzer Kurausschuss: Rückgang bei Übernachtungszahlen

Dramatische Übernachtungsrückgänge musste Bad Tölz in den Pandemiejahren 2020 und 2021 hinnehmen. Nur der Wohnmobilstellplatz am Stausee war meistens gut belegt. © Karl Bock

Bad Tölz – Im Vergleich zu 2019, verzeichnet die Stadt einen Rückgang bei den Gästeankünften um über 46 Prozent, bei den Übernachtungen um 33 Prozent.

Die Corona-Pandemie hat auch dem Tourismus in Bad Tölz stark zugesetzt. Die nicht überraschenden Zahlen gab Kurdirektorin Brita Hohenreiter jetzt im Kur- und Tourismusausschuss des Stadtrats bekannt. Gegenüber dem Jahr 2020 kam es nochmals zu einem Minus von sieben Prozent bei den Ankünften und von 3,6 Prozent bei den Übernachtungen. „Die Gastgeber traf es erneut ganz hart“, bilanzierte Hohenreiter, „da waren die Häuser auch ohne Lockdown leer“.

Die Erwartungen fürs vorige Jahr hatten ganz anders ausgesehen. Dabei hatte man in das Jahr 2021 große Hoffnungen gesetzt, nachdem die Politik kurzfristig Lockerungen verkündet hatte. Einen Schnellstart ins Tourismusjahr verhinderte erst einmal das schlechte Wetter. Es wurde Ende Juni, ehe das Geschäft mit den Gästen richtig anzog: Ferienwohnungen waren rasch bis in den Oktober ausgebucht, auch Hotels und Pensionen zogen nach. „Wir hatten so viele Gäste dastehen, die kurzfristige Buchungen getätigt hatten und nach einer Unterkunft suchten“, erzählte die Kurdirektorin. Radler, die auf dem Bodensee-Königsdorf-Radweg fuhren und kein Zimmer reserviert hatten, habe man bis nach Geretsried schicken müssen. Ende des Jahres sah alles wieder anders aus: Wegen der Omikron-Welle fielen die Leonhardifahrt und der Christkindlmarkt aus, es gab jede Menge Stornierungen.



Trotz Rückgang: Aufenthaltsdauer verlängerte sich

Bei den Beherbergungsbetrieben verbuchten nur die Betreiber von Hotels und Ferienwohnungen eine nahezu gleiche Belegung wie 2020; in Sanatorien und Gästehäusern gab es hingegen einen weiteren Rückgang. Die Bettenauslastung aller Häuser sank von 44 Prozent vor drei Jahren auf nur noch 30 Prozent im Vorjahr. „Das ist katastrophal“, sagte Hohenreiter. Allerdings verlängerte sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Gastes von 4,3 auf nunmehr 5,3 Tage – „das ist so hoch wie seit Jahren nicht.“



Eine gute Nachricht gab es auch: Der Wohnmobilstellplatz an der Isar war 2021 so gut besucht wie noch nie. 11.898 Parkeinheiten zählte die Stadt, fast 2.000 mehr als 2013. „Ab Mai war der Stellplatz randvoll“, sagte die Kurdirektorin. Neben der Pandemie macht der Tourismusbranche auch das fehlende Personal zu schaffen. Der Fachkräftemangel sei „von einem nie dagewesenen Ausmaß“, so Hohenreiter in ihrem umfangreichen Jahresbericht. In größeren Häusern habe dies zu einer „künstlichen Kapazitätsverknappung“ an Zimmern geführt, „zwei Anbieter öffneten ihre Häuser gar nicht“.



Ab Mai sind viele Unterkünfte bereits ausgebucht

Für das aktuelle Jahr 2022 sieht es zunächst nicht schlecht aus. „Ab Mai haben wir gerade von vielen kleineren Häusern die Mitteilung, dass sie für den Rest des Jahres ausgebucht sind.“ Allzu großen Optimismus mag Hohenreiter allerdings nicht verbreiten. Dazu gibt es zu viele Unsicherheitsfaktoren: die hohen Energiekosten wegen des Ukraine-Krieges, der gestiegene Mindestlohn, die explodierenden Einkaufspreise und die noch nicht ausgestandene Pandemie. Hinzu komme, dass einige Häuser ihre Zimmer für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen, was die Zahl der verfügbaren Zimmer nochmals reduziere.



Hoffnungen setzt die Kurdirektorin in der Zukunft auf das neue Boutique-Hotel, das anstelle des griechischen Restaurants beim Oberbräu in der Marktstraße entstehen soll sowie auf das Projekt Bergeblick von Investor Johannes Tien auf der Wackersberger Höhe, das im Frühjahr 2023 eröffnen wird (wir berichteten). Karl Bock