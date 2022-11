Bilanz des Vereins „Wir für Tölz“ - Jobmesse erfolgreich

Nichts Neues bei der Führung des Unternehmervereins „Wir für Tölz“: (v.l.) Zweiter Vorsitzender Dieter Pany, Kassier Johannes Stehr, Vorsitzender Andreas Munkert und Schriftführerin Eva-Marie Torhorst. © Bock

Bad Tölz – Knapp eineinhalb Jahre nach der letzten Mitgliederversammlung wurde beim 2017 gegründeten Unternehmerverein „Wir für Tölz“ jetzt erneut Bilanz gezogen.

Dabei berichtete Vorsitzender Andreas Munkert, was sich seit Juni 2021 getan hatte und blickte voraus auf 2023, wenn Neuwahlen der Vorstandschaft anstehen. Er rief dazu auf, Kandidaten zu benennen, damit „eine wirkliche Wahl stattfinden kann“.

Bei der jüngsten Zusammenkunft im Kesselhaus schien das Interesse am Verein, der aus den ehemaligen Aktiven Tölzern, dem Kur- und Tourismusverein „Gesundes Bad Tölz“ und dem Tölzer Gewerbeverein hervorgegangen ist, nicht sehr groß zu sein. Gerade mal ein gutes Dutzend von aktuell 94 Mitgliedern war gekommen, einige Spartenvertreter fehlten.



Das hielt den 2021 gewählten Vorsitzenden Andreas Munkert, der damals seinen Vater Ralph ablöste, nicht davon ab, eine Menge positiver Nachrichten zu verbreiten. Der Verein sei „einer der größten Gewerbevereinigungen im Oberland“ und vertrete mehrere Tausend Beschäftigte im Einzelhandel, Dienstleistungssektor, Tourismusbereich und Gesundheitswesen.

Er freute sich, dass es zu monatlichen Treffen mit der Stadt Bad Tölz komme, was Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair in der Zusammenkunft zum Anlass nahm, sich bei den Unternehmern zu bedanken, die dazu beitragen würden, die Stadt Bad Tölz „lebenswert zu machen.“ Zugleich gab er zu bedenken, dass die gelegentlich kritisierte Konzentration des Vereins auf den Innenstadtbereich („Marktstraße“) durchaus positiv sei: „Wenn es dem Zentrum gut geht, dann wirkt sich das auch auf die Peripherie aus.“



Jobmesse führte 700 Bewerber mit Unternehmen zusammen

Länger wurde über das Thema Mehrwegsystem für die Gastronomie beim „To Go“-Verkauf diskutiert, das verbindlich eingeführt werden soll. Hier kritisierte Monika Poschenrieder („Walgerfranz“), dass kleine Dönerbuden von der Neuregelung ausgenommen würden, Gastwirte aber, die unter Umständen nur wenige Essen über die Straße verkaufen, größere Mengen an wiederverwertbaren Gefäßen vorhalten müssten.

Auch war man sich nicht einig, welcher Anbieter von Behältnissen zum Zuge kommen solle. Hier erinnerte Ralph Munkert daran, dass man das Thema schon vor Jahren im Verein aus Gründen der Nachhaltigkeit diskutiert habe, allerdings ergebnislos, da es damals noch keine Verpflichtung gegeben habe.



Erfolgreich konnte sich der Verein heuer an einer Arbeitgebermesse in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter beteiligen, wo 700 Besucher, darunter viele aus der Ukraine, und 20 Unternehmen zusammengeführt worden seien und es zu rund 20 Einstellungen gekommen sei. Da die Kosten dafür das Jobcenter getragen hat, freute sich auch Kassier Johannes Stehr, der bekannt gab, dass das „unspektakuläre Geschäftsjahr 2021“ ein Plus von 10.000 Euro in die Kasse brachte, wobei der Verein noch über ein Guthaben von 56.000 Euro verfügt.

„Wir für Tölz“ will verstärkt in Öffentlichkeitsarbeit investieren

Angeregt wurde von mehreren Mitgliedern, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren und sich dazu auch der Sozialen Medien zu bedienen. Aktuell ist man erst einmal dabei, die Homepage des Vereins „zu launchen“.



Der neue TEG-Geschäftsführer des Tölzer Eisclubs, Ralph Bader, lud die Mitglieder zum Besuch des Eisstadions ein, schließlich habe man dort einen neuen VIP-Raum und Logen geschaffen. Künftig wolle man auch wieder „die kleinen Sponsoren pflegen“ und nicht nur auf einen Großsponsor setzen. Es wurde angeregt, die Stammtische des Vereins künftig bei den Mitgliedsbetrieben abzuhalten.

Arnold Torhorst regte an, eine Art Bürgerbegehung im Badeteil zu machen, wie sie unlängst im Lettenholz stattgefunden hat. Daran sollten sich aber weder Vertreter der Stadt noch der Jodquellen AG beteiligen, die bekanntlich seit vielen Jahren im Clinch liegen. Lindmair gab zu bedenken, dass es im Badeteil keine öffentlichen Grundstücke gebe, man also nur über Privateigentum reden könne.



Mitarbeiter zu finden ist derzeit für viele Betriebe und Unternehmen sehr schwierig. Munkert möchte daher im kommenden Jahr eine Werbekampagne starten, um Pendler zu bewegen, am Ort zu bleiben. So sollen an Bahnhöfen, Parkplätzen und Bushaltestellen Plakate dazu animieren, sich einen Arbeitsplatz vor Ort zu suchen. „Damit ist dann auch das Wohnungsproblem gelöst“, so Munkert. Bekanntlich scheitert die Vermittlung von auswärtigen Interessenten oft an der fehlenden bezahlbaren Wohnung. Karl Bock