Tölzer Asklepios-Geschäftsführer sagt: „Wir erfüllen unseren Auftrag als Grundversorger im Landkreis“

Asklepios-Klinik in Bad Tölz: Geschäftsführer zieht Bilanz zum Leistungsspektrum

Von: Daniel Wegscheider

Die Asklepios-Klinik in Bad Tölz betreute im vergangenen Jahr 28.000 Patienten. © Daniel Wegscheider

Landkreis/Bad Tölz – Im Kreistag sprach jüngst Felix Rauschek, der Regionalgeschäftsführer der Asklepios-Klinik in Bad Tölz. Er gab dem Gremium einen detaillierten Rück- und Überblick über die Leistungen des Stadtkrankenhauses.



„Was ist in 20 Jahren passiert und wo stehen wir heute“, begann Felix Rauschek seinen Vortrag. Bekanntermaßen beschloss 1999 der Stadtrat unter dem damaligen Bürgermeister und heutigen Landrat Josef Niedermaier (FW), das Management des städtischen Krankenhauses in die Hände des Asklepios-Konzerns zu legen, der 2002 die Klinik ganz übernahm. Wohl eine gute Entscheidung wie die folgende Bilanz vom heutigen Geschäftsführer aufzeigt – denn dadurch wurde der kommunale Haushalt entlastet.



Felix Rauschek ist Regionalgeschäftsführer Asklepios-Klinik Bad Tölz. © Asklepios

Dafür hat Asklepios auch einiges in den Standort Bad Tölz investiert – laut Rauschek sind seit damals 50,4 Millionen Euro an Eigenkapital geflossen und weitere 27,5 Millionen Euro in die Instandhaltung. Dadurch habe sich auch das Leistungsspektrum ausgeweitet und „die Versorgungsqualität im Landkreis wurde gesteigert“. Die Verpflichtung zur Instandhaltung, im Erbpachtvertrag der Stadt und des Landkreises festgelegt, wurde um mehr als 30 Millionen Euro übertroffen, betonte der Geschäftsführer.



Gestiegen ist auch das medizinische Angebot. „Wir haben eine sehr hohe Patientenzufriedenheit“, sagte Rauschek. 28.000 wurden im vergangenen Jahr in der Asklepios-Klinik behandelt. In diesem Zusammenhang entkräftete er den oftmals vernommenen Vorwurf, „Rosinenpicker“ zu sein – also dass Asklepios nur lukrative Fachabteilungen voranzutreiben würde. Dass dem nicht so ist, belegte Rauschek anhand von Zahlen: Knapp 9.000 stationäre Patienten seien Notfallbehandlungen. Weitere 6.500 kommen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Tölzer Asklepios-Geschäftsführer sagt: „Wir erfüllen unseren Auftrag als Grundversorger im Landkreis“

„Wir erfüllen eindeutig unseren Auftrag als Grund- und Regelversorger“ im überregionalen Einzugsgebiet. 70 Prozent der Patienten stammen aus dem Landkreis, der Rest kommt aus den Nachbarkreisen Miesbach und Weilheim-Schongau. In Rauscheks Bericht nicht erwähnt wurde die Schließung derTölzer Geburtshilfe, die bekanntermaßen 2017 dichtmachte und scharfe Kritik aus der Kommunalpolitik und Bevölkerung hervorrief. Bekanntermaßen müssen heute Schwangere aus dem Südlandkreis in die Kreisklinik Wolfratshausen.

Das Hauptgebäude der Asklepios-Klinik in Bad Tölz. © Daniel Wegscheider

270 Betten in zwölf Fachabteilungen bietet das Haus. Darunter etwa die neurologische Reha oder die zertifizierte Stroke-Unit, die rund um die Uhr für die Behandlung von Schlaganfallpatienten da ist. Auch in die Ausbildung investiert Asklepios: Die Krankenpflegeschule bietet Platz für 90 Azubis. Übernahm die Klinik 2002 rund 490 Mitarbeiter so sind es heute 827. Stationsschließungen aufgrund von Fachkräftemangel gebe es keine. Rauschek: „Wir haben uns deutlich weiterentwickelt.“