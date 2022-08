Veranstalter freuen sich über viele Besucher bei Lenggrieser Festwoche

Ob an der Schießbude oder beim Autoscooter: Das Lenggrieser Volksfest war ein voller Erfolg für die Betreiber.

„Super Zulauf“

Von Ewald Scheitterer schließen

Lenggries – Elf Tage ist in Lenggries bei der diesjährigen Festwoche auf dem Festplatz am Isarstadion gefeiert worden, die am Montag endete. Die Bilanz von Festwirt und Schausteller fällt dabei durchwegs gut aus.

Von einem „super Zulauf, sogar an den Nachmittagen“, sprach Michael Gascha, Festwirt der Lenggrieser Festwoche. „Gefühlt“ könnte es nach der Corona-Pause kaum besser laufen. Bereits nach der Halbzeit seien mehr Besucher und mehr Essen verkauft worden als 2019.

Auch der Bierumsatz dürfte leicht gestiegen sein. „Das Schönste ist, wenn man die Freude in den Gesichtern der Besucher sieht, die es genießen, endlich wieder feiern zu dürfen“, berichtete Gascha weiter. „Wir machen die Festwoche jetzt seit 19 Jahren, aber so viel zur Schau gestellte Freude wie heuer habe ich noch nicht gesehen.“ Seine Eindrücke wurden auch von den Schaustellern bestätigt.



Michaela Martl, sie betreibt die Schießbude und den Stand mit gebrannten Mandeln, meinte: „Mit dem Schießwagen sind wir seit 40 Jahren in Lenggries, mit den Schokofrüchten seit 17 Jahren und es läuft heuer einfach super. Die Leute kamen in Scharen und auch das Wetter passte.“ Marcel Oswald, Inhaber des Autoscooters und der Kinderkarusselle, ergänzte schmunzelnd: „Die Leute sind richtig glücklich, wieder auf einem Volksfest Geld auszugeben.“