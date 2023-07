Kinder mit Vorbildfunktion: „Hey Papa, jetzt bist du aber zu schnell“

Blitzer-Aufklärungsaktion des Zweckverbands Oberland an Tölzer Jahnschule

Von: Daniel Wegscheider

Zu schnell mit dem Bobby-Car unterwegs: Schüler der Tölzer Jahnschule erlebten live, wie es ist, geblitzt zu werden. © Zweckverband Oberland

Bad Tölz - Warum wird geblitzt? Wer macht das? Wie funktioniert die Technik? Darüber hat jüngst der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland 46 Schüler der 4. Klassen der Tölzer Jahnschule informiert. Konkret: über die Geschwindigkeitsüberwachungen im Straßenverkehr.

Die teilnehmenden Grundschüler hatten kurz zuvor den Rad-Führerschein absolviert. Ein guter Anlass für den Zweckverband Oberland, die jungen Verkehrsteilnehmer aufzuklären, über seine Arbeit im Auftrag der Kommunen, die hochmoderne Messtechnik und die wichtige Geschwindigkeitsüberwachung für mehr Sicherheit auf den Straßen.

Nach Einführung und kindgerechter Vorstellung des Messgeräts durch einen erfahrenen Messtechniker in der Aula der Tölzer Jahnschule durften die Kinder freilich auch das Blitzen live vor Ort miterleben: Denn der Zweckverband nahm im Anschluss eine routinemäßige Geschwindigkeitskontrolle gegenüber der Schule mit dem zuvor vorgestellten Messgerät vor. „Die streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h an der Jahnstraße zählt zu einem der Überwachungsschwerpunkte in der Kreisstadt“, betont der Zweckverband.



Mit dieser Aktion wollen wir bereits bei den Kindern als den Verkehrsteilnehmern von morgen das Verständnis wecken, wie wichtig Geschwindigkeitskontrollen sind.

Die jungen Teilnehmer verfolgten nach der Theorie interessiert den praktischen Teil. Dort konnten sie selbst den Ablauf einer Geschwindigkeitsüberwachung miterleben. Etwa, wie das Messgerät richtig platziert und eingestellt wird. Aber auch den allgemeinen Ablauf einer Tempokontrolle bis hin zum Blitzvorgang am Gerät, wenn ein Autofahrer zu schnell gefahren ist.



„Geschwindigkeitsüberwachung rettet Leben“, betont Geschäftsführer Benjamin Bursic vom Zweckverband Oberland. „Mit dieser Aktion wollen wir bereits bei den Kindern als den Verkehrsteilnehmern von morgen das Verständnis wecken, wie wichtig Geschwindigkeitskontrollen sind.“ Der Zweckverband Oberland möchte zudem erreichen, dass die Kinder nach dieser Veranstaltung bewusster mit dem Thema Tempo umgehen und innerhalb der Familie ansprechen.

Kinder mit Vorbildfunktion: „Hey Papa, jetzt bist du aber zu schnell“

Und zwar in der Form, dass sie laut Bursic etwa bei Autofahrten sagen, wenn nötig: „Hey Papa, jetzt bist du aber zu schnell“. Ein Ziel, dass der Zweckverband Oberland verfolgt: „Denn damit hätten wir ein Stück mehr Aufbauarbeit im Sicherheitsdenken bei der jungen Verkehrsgeneration erreicht.“

Statistik Von Neuschwanstein bis Herrenchiemsee, von München bis zur Zugspitze. 150 Kommunen haben sich seit 2007 dem Zweckverband Oberland angeschlossen. Leitete er im Jahr 2021 noch 311.406 Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit ein, waren es 2022 rund 11.000 Verfahren weniger (300.353).