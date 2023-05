Blitzeranhänger-Brand in Bad Heilbrunn - KVÜ Oberland setzt nun 3.000 Euro Belohnung aus

Von: Andreas Baar, Daniel Wegscheider

In Bad Heilbrunn wurde ein Blitzeranhänger nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wohl Opfer einer vorsätzlichen Brandstiftung (Symbolbild). © Andreas Baar

Bad Heilbrunn - In Bad Heilbrunn hat ein Blitzeranhänger gebrannt. Inzwischen wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Wie berichtet, wurde In der Nacht von Samstag (20. Mai) auf Sonntag (21. Mai) wurde ein an der Kocheler Straße in Bad Heilbrunn abgestellter Blitzeranhänger durch ein Feuer beschädigt. Gemeldet hatte den Brand ein Passant, der am Sonntag um kurz nach 1.30 Uhr auf den brennenden teilstationären Blitzer aufmerksam wurde. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren rasch abgelöscht werden, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Der entstandene Schaden am Anhänger wird von der Polizei auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland (KVÜ Oberland) setzt zudem eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, aus.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um sachdienliche Hinweise:

Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen?

Sind jemandem bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandorts aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?