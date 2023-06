Brand auf Campingplatz in Kochel: Mann (21) goss Benzin in Lagerfeuer

Von: Andreas Baar

Kochel - Er goss Benzin in ein Lagerfeuer: Ein 21-Jähriger sorgte auf einem Campingplatz in Kochel für einen Brand. Der Mann kam verletzt in das UKM.

Ein 21-jähriger Österreicher aus Linz, der zurzeit auf einem Campingplatz in Kochel weilt (nach Polizeiangaben handelte es sich um den Campingplatz Kesselberg), entzündete dort am Donnerstag (29. Juni) gegen 22.50 Uhr ein Lagerfeuer. Und zwar auf „unerlaubter Weise“, wie es von der Polizei heißt. Zum Anzünden verwendete der Linzer Benzin, das sich in einer Trinkflasche befand. Da das Feuer dadurch sehr groß wurde, wollte er es mit einer Wasserflasche löschen - laut Polizei verwechselte der 21-Jährige allerdings die beiden Flaschen und goss noch mehr Benzin nach.

Aufgrund der dadurch entstandenen Flamme entzündete er sich selbst und zog sich Brandverletzungen an Armen und Gesicht zu.

Das Feuer breitete sich schnell auf zehn Quadratmeter aus. Es konnte glücklicherweise durch weitere Bewohner des Campingplatzes gelöscht werden. Der Österreicher wurde mit dem Rettungswagen in das Unfallklinikum Murnau gebracht. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.