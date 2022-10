Alpenplus-Gebiete im Oberland: Gäste erwarten Angebot und fragen davor nach

Skifahren wird teurer: Wintersport in Zeiten der Energiekrise auf dem Brauneck

Von: Daniel Wegscheider

Ein Tagesticket auf dem Brauneck kostet heuer 42 Euro, sechs Euro mehr als vergangenes Jahr. © Dietmar Denger/Alpenplus

Lenggries – Skifahren in Zeiten der Energiekriese: Wer heuer am Brauneck einen Tag lang Skifahren will, zahlt nun 48 statt 42 Euro. Auch die Saisonkarten sind teurer geworden.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit Lockdowns, die auch die Skilifte stilllegten und den jetzt stetig steigenden Energiepreisen – war es zu erwarten: Auch die diesjährigen Tarife der Tages- und Saisonkarten im Alpenplus-Skigebiet sind deutlich teurer ausgefallen.

Der Tagesskipass für Erwachsene kostet am Brauneck in diesem Winter 48 Euro, statt 42 Euro. Auch die Tickets für Kinder sind im Vergleich zu vergangenem Jahr um einen Euro auf 23 Euro gestiegen. Teurer geworden ist ebenso der Saisonpass, der für das gesamte Alpenplus-Gebiet gilt – neben dem Brauneck auch die Skigebiete Spitzingsee, Sudelfeld sowie die Rodelbahn am Wallberg. Hier ist der Preis von 360 auf 420 Euro im Vorverkauf gestiegen. Ab 15. November kostet die Jahreskarte dann 480 Euro. „Es gibt aber ein sehr günstiges Familienticket für 116 Euro. Gültig für Eltern und alle eigenen Kinder bis 15 Jahre. Das heißt, das zweite Kind fährt quasi schon kostenlos“, berichtet Alpenplus-Sprecherin Antonia Asenstorfer.

Trotz Energiekrise: „Wir werden nicht auf die Beschneiung verzichten“

Auf Nachfrage, ob die Skigebietbetreiber aufgrund der Energiekrise Maßnahmen ergreifen, um Energie zu reduzieren und dadurch auch Kosten einzusparen, teilt Asenstorfer mit: „Wir werden nicht auf die Beschneiung verzichten.“ Damit für Gäste eine gesicherte Skisaison gewährleistet werden könne. „Wir steuern unsere Anlagen jedoch so energieeffizient wie möglich.“ Bedeutet: „Ausschließlich bei kalten Temperaturen und wenn möglich in den Nachtstunden.“



Laut Asenstorfer sind die hiesigen Skigebiete in Bezug auf effiziente Energienutzung bereits gut aufgestellt. „Wir arbeiten seit Jahren möglichst ressourcenschonend.“ Energie eingespart werden könnte etwa noch im Bereich Komfort. Hier konkret durch das Abschalten der Sitzheizungen in den modernen Sesselliften. Weitere Möglichkeiten: die Beleuchtung an den Stationen sowie die Lift-Fahrgeschwindigkeit reduzieren.

Alpenplus-Gebiete im Oberland: Gäste erwarten Angebot und fragen davor nach

Ob heuer weniger Skifahrer erwartet werden, könne aktuell nicht beantwortet werde. „Das wäre Kaffeesatzlesen“, erklärt Asenstorfer. „Sicherlich werden sich viele Gäste aufgrund der Teuerung in allen Bereichen freiwillig oder gezwungenermaßen einschränken müssen“, betont die Alpenplus-Sprecherin. Das habe auch die Corona-Pandemie deutlich gezeigt. Dennoch: „Unsere Gäste erwarten unser Angebot und fragen sie nach.“