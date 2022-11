Bredlsport Oberland bietet Athletiktraining für Kids an

Bredlsport Oberland startet in die Wintersaison – Info-Treffen am 12. November im „Gschafft“

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Skateboarden fördert die Kondition und die Kraft. © Bredlsport Oberland

Lenggries – Bredlsport Oberland steht für Skateboarden, Snowboarden und Surfen. Der Lenggrieser Verein lädt zum Herbst-Treffen der Mitglieder ein und informiert über geplante Winteraktionen.

Neben Veranstaltungen wie dem „Oberland Jam“ im Skatepark Bad Tölz und der „Kids Snowboard Tour“ am Brauneck, haben die jungen Gründer bereits mehrere Ausfahrten zu den umliegenden Skateparks organisiert und stehen aktuell in den Startlöchern fürs Winterprogramm.

Neben den Veranstaltungen hat sich über den Verein eine Gruppe junger Skater und Snowboarder formiert, die sich wöchentlich zum Skateboarden treffen. Bei diesen sogenannten Sessions geht es vor allem darum, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen Ideen zu liefern, wie man mit den schmalen Holzbrettern seine Kreativität ausleben kann. Zwanglos und unkompliziert. Für die nötige Sicherheit sorgen die Betreuer vom Bredlsport Oberland, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Sessions begleiten.

„Aber die Bredlsport-Sessions finden inzwischen nicht nur im Skatepark statt“, berichtet Tobias Zehetmeier, der das Kinder- und Jugendtraining beim Bredlsport leitet. Zusammen mit Snowboard Bayern und Bewegung Oberland konnte der Verein mehrere Turnelemente anschaffen, um den jungen Brettsportlern auch bei schlechtem Wetter ein Athletiktraining anbieten zu können. Darunter etwa ein Großtrampolin und Sprungmatten. Zudem erlauben Kleingeräte der neuen Arzbacher Turnhalle verschiedene Parcours.



„Von nichts, kommt nichts“ betont Zehetmeier. „Die Zeiten, wo man sich todesmutig über große Kicker jagt, um irgendwann Erfolg zu haben, sind vorbei.“ Denn auch bei den Freestyle-Sportarten können Kinder von einer breiten Grundausbildung profitieren. „Gerade beim Parcours und Trampolintraining werden die konditionellen Fähigkeiten wie Kraft, Koordination und Beweglichkeit enorm verbessert und außerdem haben die Kids noch richtig Spaß dabei.“



Bredlsport Oberland bietet Athletiktraining für Kids an

Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, wie dem SC-Miesbach und dem Snowboard-Verband, ist das Athletiktraining auch für andere Snowboardgruppen zugänglich. „Am Ende geht’s doch darum, für die Kids ein cooles Angebot zu schaffen, egal über welchen Verein sie kommen“, ergänzt Andi Polke, Snowboardbeauftragter beim SC-Miesbach und Trainer des Bayernkaders Snowboardcross. „Gerade bei den Boardsportarten ist der Zusammenhalt untereinander besonders wichtig.“



Und so wird dieses Angebot inzwischen von mehr als 20 Kindern wahrgenommen und Bredlsport Oberland hat weiter Zuwachs. Alle, die sich über den Verein und dessen Aktionen informieren wollen, können zum Herbst-Treffen der Mitglieder am Samstag, 12. November, um 18 Uhr ins „Gschafft“ in Lenggries (Tölzerstraße 27) kommen.