Breites Spektrum: 180 Einsätze bei der Feuerwehr Kochel in zwei Jahren

Von: Ewald Scheitterer

Zufrieden mit den zurückliegenden beiden Jahren: Kochels Feuerwehr-Kommandant Hubert Resenberger. © Ewald J.Scheitterer

Kochel - Die Feuerwehr Kochel hatte auch in Pandemie-Zeiten gut zu tun. In den vergangenen zwei Jahren gab es 180 Einsätze.

In Sachen Einsatzbereitschaft ging Corona relativ spurlos an der Feuerwehr Kochel vorbei. „Das konnten wir immer ganz gut ausgleichen“, betonte Kommandant Hubert Resenberger bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in seinem Rechenschaftsbericht. So habe man 2019 noch ein „großartiges Jubiläum gefeiert - und dann war alles anders“.



84 Aktive und 14 Jugendliche

Personell stehe die Kochler Wehr mit 84 Aktiven und 14 Jugendlichen ganz gut da, war zu hören. Jetzt freue man sich darauf, dass alles wieder in geregelten Bahnen zu verlaufen scheint. So gab es am Gründonnerstag wieder den beliebten Rentnertreff und ein Seefest will die Feuerwehr heuer auch wieder ausrichten. „Hoffentlich finden sich an Fronleichnam auch ein paar Feuerwehrler, die nicht schon bei anderen Vereinen mitmarschieren, die dann hinter unserer Standarte mitgehen“, fügte der Kommandant in seinem Ausblick an.



Sogar ein Bombenfund

Auch während der beiden Corona-Jahre kam die Kochler Wehr 2020 auf 1800 Übungsstunden, 2021 waren es bereits wieder 2000 Stunden – vor der Pandemie lag man durchschnittlich bei 2500 Stunden. Im Jahr 2020 waren an Einsätzen 101 zu verzeichnen: 28 Brände und 72 technische Hilfeleistungen. Im Jahr 2021 wurden 79 Einsätze registriert. „Darunter sogar ein Bombenfund“, so Resenberger, „das habe ich bisher auch noch nicht gekannt.“ Erfreulich sei vor allem, dass im vergangenen Jahr so viele Ausbildungslehrgänge gemacht worden sind wie schon lange nicht mehr.



„Tragende Säule“ im Dorf

Von einem „überaus breiten Einsatzspektrum“ sprach Bürgermeister Thomas Holz (CSU) und betonte, dass die Feuerwehr „eine tragende Säule der Dorfgemeinschaft ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir immer wieder Zeit finden, uns zusammenzuhocken und zu ratschen“. Da bei den Kochler Floriansjüngern alles im Ehrenamt abgeleistet wird, „bin ich stolz darauf, so eine aktive Stützpunkt-Feuerwehr zu haben“, so Holz. Kochels Bürgermeister sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu und meinte: „Derzeit sind wir mitten in der Diskussion um den Ersatz unserer 30 Jahre alten Drehleiter.“ Von einer „stolzen Zahl“ sprach auch Kreisbrandrat Erich Zengerle bei über 100 Einsätzen in einem Jahr und bescheinigte der Kochler Wehr: „Ihr versteht euer Handwerk.“

Bessere Versorgung mit Löschwasser

Bei den strukturellen Verbesserungen berichtete Kommandant Resenberger von einer „grundlegenden Verbesserung“ bei der Löschwasser-Versorgung im Ortsteil Ort. Des Weiteren seien die Löschwasser-Versorgungsstellen im Ortsgebiet kartiert worden und die Pläne an die Nachbar-Feuerwehren verteilt worden.