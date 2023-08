Brennende Heuballen in Bad Heilbrunn - Zwei Feuerwehrler verletzt

Von: Daniel Wegscheider

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Montagabend ein mit Heuballen beladener Tiefladeanhänger in Brand. © Feuerwehr Bad Heilbrunn

Bad Heilbrunn - Aus noch ungeklärter Ursache geriet in Bad Heilbrunn ein mit Heuballen beladener Tiefladeanhänger in Brand. Zwei Feuerwehrmänner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Ein Landwirt aus Bad Heilbrunn hatte am Montag (21. August) um 18.30 Uhr sein Traktor-Anhänger-Gespann auf einem Wiesenstück an der Bahnhofstraße im Ortsteil Oberenzenau abgestellt. „Die darauf lagernden Heuballen gerieten plötzlich und aus nicht nachvollziehbarem Grund in Brand“, berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Schuhbauer.

Das Feuer bemerkte ein aufmerksamer Anwohner, der sofort reagierte. Er kuppelte den Traktor ab und entfernte diesen vom Anhänger. Weitere Helfer rückten mit Feuerlöschern an, um das Übergreifen der Flammen vom Anhänger auf das nahestehende Anwesen zu vermeiden.

Feuer hätte auf umliegende Gebäude übergreifen können

Als die Freiwilligen Feuerwehren Bad Heilbrunn, Oberbuchen, Mürnsee und Bichl kurze Zeit später eintrafen, standen die Heuballen und der Anhänger bereits in Vollbrand. „Nach unserem Eintreffen wurde umgehend mit dem Löschangriff begonnen, da der abgestellte Anhänger sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren landwirtschaftlichen Gebäuden sowie einer Maschinenhalle befand“, berichtet die Feuerwehr Bad Heilbrunn.

Laut Polizei gestaltete sich das Löschen durch ständiges Wiederaufglimmen schwierig und das Abladen der brennenden Heuballen nicht möglich war, wurde der Anhänger per Schlepper in eine angrenzende Wiese geschoben und dort abgeladen. „Dort konnte das Heu erfolgreich abgelöscht werde.“

Starke Rauchentwicklung und hoher Sachschaden

Durch die starke Rauchentwicklung erlitten zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Heilbrunn eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bad Tölz verbracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Auch in den frühen Morgenstunden bekämpfte die Feuerwehr Bad Heilbrunn noch die Glutnester der am Vorabend brennenden Heuballen. © FW Bad Heilbrunn

Für die Feuerwehr Bad Heilbrunn ging es am frühen Dienstagmorgen (22. August) erneut zum Einsatzort, da sich trotz einigen Tausend Litern an Wasser, die am Vorabend verspritzt wurden, nach wie vor kleine Glutnester im abgelegten Heu befanden und abgelöscht werden mussten.