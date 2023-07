Briefmarkenfreunde: Großtauschtag und Ausstellung am 15. Juli in Bad Tölz

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Stempel im Wandel der Zeit: Die Briefmarken „Notgeld der Stadt Bad Tölz“ aus dem Jahre 1923. © Verein

Bad Tölz – Briefmarkenfreunde Bad Tölz-Hausham-Holzkirchen veranstalten am Samstag, 15. Juli, ihre Ausstellung und den Großtauschtag von 9 bis 14 Uhr im kleinen Kursaal in Bad Tölz.

Gezeigt werden dort sehenswerte Sammelstücke der Vereinsmitglieder aus verschiedenen Bereichen. Etwa die Briefmarken „Notgeld der Stadt Bad Tölz“, „Thomas Mann“ und „Gabriel von Seidl“ sowie rund 160 Ansichtskarten von der Kreisstadt um die Jahrhundertwende.



Stempel im Wandel der Zeit: Die 50 Milliarden“-Marke erinnert an die Hochinflation vor 100 Jahren. © Verein

In einem Teil der Ausstellung möchte der Verein auch an die Hochinflation vor 100 Jahren erinnern. Auf deren damaligen Höhepunkt ein Fernbrief 100 Milliarden Mark kostete. Auch Briefmarken jener Zeit werden in der Ausstellung im Kursaal gezeigt.

Schwerpunkt der Ausstellung widmet sich Thema „Bad Tölz im Wandel der Zeit“

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung widmet sich dem Thema „Bad Tölz im Wandel der Zeit“. Verdeutlicht wird dies durch Marken, die sich den Themen „200 Jahre Sendlinger Bauernschlacht, Hochwasser, Leonhardifahrt, Zeppelin“ oder „Flugzeugtaufe“ annimmt, „sodass die Veranstaltung sicher auch für Nichtsammler interessant ist“, meint Briefmarkenfreunde-Vorsitzender Holger Ritthaler.



Ritthaler kann auch mit Freude berichten, dass der Zutritt zum Großtauschtag und zur Briefmarkenausstellung keinen Eintritt kostet. Dafür sorgte die finanzielle Unterstützung vonseiten der Stadt Bad Tölz sowie der Sparkasse Bad Tölz–Wolfratshausen.

„Das ist eine enorme Erleichterung für den Verein“, betont der Vorsitzende und bedankt sich bei den Unterstützern und freut sich auf viele Besucher. „Sie werden gerne beraten und können kostenloses Informationsmaterial mitnehmen.“

Zur Info: Das regelmäßige Tauschtreffen findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 19 bis 22 Uhr im Tölzer Binderbräu statt.