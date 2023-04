Buch von Peter Sindlhauser führt durch Geschichte Benediktbeuerns

Von: Max Müller

Viele alte Aufnahmen sind in dem Buch zu finden. So auch vom „Moser Pauli“. © Privat

Benediktbeuern – Das Buch vom Benediktbeurer Peter Sindlhauser führt zum Teil mit lustigen Anekdoten durch die Geschichte Benediktbeuerns. Ein Rundschau-Besuch beim Abrahamhof im Klosterdorf.

Cordula Sindlhauser steht am Schreibtisch in der Stube des Abrahamhofs. Die 66-Jährige Bäuerin blickt konzentriert in die alten Aufzeichnungen ihres Schwiegervaters. Plötzlich entspannt sich ihr Blick. Sie hat es gefunden und präsentiert es sogleich mit einem stolzen Lächeln: Ein Foto, das zeigt wie Amerikanische Panzer im Loisach-Moor feststecken. Das Bild ist ein Teil der Benediktbeurer Geschichte. Letzterer wurde von ihrem Schwiegervater intensiv studiert, gelebt und zuletzt auch in Büchern und Aufzeichnungen niedergeschrieben.



Stolz auf das Werk: Cordula Sindlhauser präsentierte das Buch beim Rundschau-Besuch. © Max Müller

Peter Sindlhauser, Bauer am Beuerer Abrahamhof, verstarb 2013. Sindlhauser gibt in seinen Werken Einblicke in das bäuerliche Leben und die Geschichte des Dorfes. Im Februar wäre der Bauer und Autor 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund ließ die Familie Sindlhauser die beiden vergriffenen Bücher in einem Band vergangenen Herbst neu auflegen.

Autor: Peter Sindlhauser verstarb 2013. © Privat

Aus Zwei mach Eins

In den Texten zu „Die Benediktbeurer Vergangenheit in Episoden“ und „Benediktbeuern das alte Laingruben“ lässt Peter Sindlhauser mit sprachlicher Gewandheit und feinsinnigem Humor die Vergangenheit Benediktbeuerns vom 16. bis in das 21. Jahrhundert wieder aufleben. Die Werke sind 2001 beziehungsweise 2002 erschienen. Der jahrzehntelange Hochzeitslader berichtet in den Büchern auch von seinen persönlichen Erlebnissen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Eintrag in seinem Buch beschreibt den 12. Juli 1947: „Gestern Nacht hat ein besoffener Amerikaner mit seinem Lastwagen von Kochel kommend die Kurve beim Stern übersehen. Er steuerte pfeilgrad in die Stube vom Raudihof hinein.“

Auch Zeitungsartikel finden Platz in seinem Werk. 1960 versackten Amerikanische Panzer im Loisach -Moor. Die Schlagzeile: „Das Moor hält die Giganten fest“. Beim Kampf zwischen Natur und Technik mussten Spezialpanzer der Amerikaner mit einem Gewicht von 47 Tonnen anrücken, um ihre kleinen Brüder aus der misslichen Lage zu befreien. Sindlhauser berichtete auch aus eigener Erfahrung, wie die Einheimischen täglich ins Moor pilgerten, um das tonnenschwere Schauspiel zu bestaunen.

Verzwickte Lage: Tagelang steckten im Jahr 1960 amerikanische Panzer im Loisachtal-Moor fest. Viele Benediktbeuer Bürger bestaunten das tonnenschwere Schauspiel. © Privat

Fasching und Jagerei

Peter Sindlhauser fing in den 50er Jahren an das bäuerliche Leben im Klosterdorf nicht nur mit Texten, sondern auch mit Fotos zu dokumentieren. In seinen Archiven lassen sich Bilder von Familienmitgliedern, alten Höfen und Aufnahmen des Dorfes finden. Im Buch selbst geht es neben der chronologischen Geschichte Benediktbeuerns – angefangen beim Alltag des Schulmeisters um 1560 – auch um die Jagerei, die Kirchengeschichte, den Fasching und das bäuerliche Leben. „Es wäre kein Fehler für die Beira Bürger sich mit der Dorfgeschichte zu beschäftigen. Schade, dass sie in dem Umfang nicht mehr in der Schule gelehrt wird“, so Schwiegertochter Cordula Sindlhauser.



Kaufen: Das Sindlhauser-Buch (114 Seiten) ist erhältlich ist für 18 Euro an der Benediktbeurer Lotto-Annahmestelle, der Tourist-Information, auf dem Abrahamhof und im Klosterladen.

Die Sindlhauser-Werke haben einen historischen Wert für das Klosterdorf. Eine eigene Dorfchronik gibt es laut Cordula Sindlshauser nicht: „Es gibt ja eigentlich nichts von Benediktbeuern, außer den Leo-Weber-Veröffentlichungen des Klosters.“ Das Sindlhauser-Gesamtwerk mit Leinenrücken ist seit Dezember 2022 erhältlich. Von den rund 1000 Exemplaren sind laut Cordula Sindlhauser rund 400 im Umlauf. „Jeder der es bis jetzt gelesen hat, fand es toll“, so die Schwiegertochter des Autors über das bisherige Feedback. Neben den Anekdoten und Geschichten faszinieren vor allem die alten Aufnahmen und Bilder.