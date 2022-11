Bürgermeister Ingo Mehner wünscht guten und friedlichen Verlauf – Auftritt des Knabenchors

Von: Michaela Schubert

Teilen

Ein vielbeachtetes Eröffnungskonzert gab der Tölzer Knabenchor auf dem Christkindlmarkt. © Ewald J.Scheitterer

Bad Tölz – „Jetzt fangen wir zu singen an“, stimmte der Tölzer Knabenchor am vergangenen frühen Samstagabend in der großen Veranstaltungshütte an, als der Tölzer Christkindlmarkt 2022 offiziell eröffnet wurde.

Einige Hundert Zuhörer zusammen mit einem großen Teil des Tölzer Stadtrats lauschten andächtig. Einmal mehr boten die Buben des Tölzer Knabenchors ein stimmungsvolles Konzert mit zahlreichen vorweihnachtlichen Waisen.

Tölzer Bürgermeister eröffnet den Weihnachtsmarkt

Zuvor hatte Bürgermeister Ingo Mehner Josef Janker den traditionellen Markt eröffnet: „Es ist tatsächlich wieder so weit. Ich darf heute den Tölzer Christkindlmarkt in Präsenz und wahrhaftig eröffnen.“ Der Geruch von Bratwürsten und der feine Glühwein-Duft durchzogen da bereits die Reihen der rund 30 aufgestellten Hütten. Der traditionelle Markt im „schönsten Festsaal des Oberlands“ ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet; mit Ausnahme des Heiligen Abends am 24. Dezember (Öffnungszeit: 10 bis 14 Uhr).



Der Rathauschef wünschte dem mehrwöchigen Christkindlmarkt in Bad Tölz schließlich einen guten und friedlichen Verlauf: „Genießen sie ihn“, betonte Mehner: „Aber nutzen sie in den kommenden Wochen auch die Zeit, um sich auf Weihnachten vorzubereiten.“ejs