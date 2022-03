Bürgerstiftung unterstützt Tölzer Jugendarbeit – Fonds auf Spenden angewiesen

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Das Gremium der Bürgerstiftung um Sozialplaner der Stadt Franz Späth (Mitte) im Tölzer Jugendcafé. © Wegscheider

Bad Tölz – Helfen, wo Hilfe gebraucht wird, dafür aber manchmal keine öffentlichen Gelder vorhanden sind. Dafür setzt sich der Kommunale Unterstützungsfonds Bad Tölz ein.

Die Bürgerstiftung unterstützt Jugendliche und Kinder von sozial benachteiligten Familien der Stadt mit verschiedenen Projekten. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Arbeit der Trägerschaft besonders notwendig.

Bekanntermaßen haben gerade Jugendliche und Kinder unter den strengen Corona-Maßnahmen und Lockdowns der vergangenen beiden Jahre gelitten: Keine Treffen, kein Sport und keine Veranstaltungen. Doch weitaus schlimmer sind davon junge Leute aus sozial benachteiligten Familien betroffen.



Warum das so ist, erklärte Mirjam Majer von der Brücke Oberland jüngst beim Pressegespräch des Kommunalen Unterstützungsfonds (UFO). Sie gehört dem achtköpfigen Gremium aus Politik und Wirtschaft der Tölzer Bürgerstiftung an, die sich Anfang der Woche im Tölzer Jugendcafé getroffen haben. Dort zogen sie Bilanz und blickten ein wenig mit Sorge in die Zukunft.



Sozial-präventive Angebote seien noch nie so wichtig gewesen, wie jetzt, sagte Majer. Corona wirke dabei wie ein Brennglas: „Es wird eine Welle auf uns zukommen, da sich gesellschaftliche Probleme dramatisch verschlechtert haben“, betonte sie.

„Wir haben bereits Fünfjährige mit Depressionen.“ Der kommunale Sozialplaner der Stadt, Franz Späth, ergänzte: „Auch der Krieg wird uns treffen.“ Und zwar in der Form, dass mehr integrative Projekte anstehen, die dringend unterstützt werden müssen.

Spenden und Initiativen

Dafür setzt sich UFO seit 2016 ein, als Initiator Oliver Hoffmann von der Brücke Oberland die Bürgerstiftung ins Leben gerufen hat. Mit dem Ziel, per Spenden Projekte für sozial benachteiligte Familien in Bad Tölz zu unterstützen, um deren Nachwuchs zu integrieren und zu fördern.

Lesen Sie auch Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Das Staatsfernsehen bricht zwischenzeitlich ab. News-Ticker. Putin irritiert mit Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Telefonat mit Macron

Auch, um den Einstieg in örtliche Vereine zu erleichtern und die Umgebung besser kennenzulernen. „Viele der Kinder kommen nicht weiter hinaus als bis zur Isar“, berichtete Majer weiter.

Förderbeirat und Spenden UFO ist Teil der Tölzer Bürgerstiftung. Der Beirat setzt sich aus folgendem Gremium zusammen: Vize-Bürgermeister Michael Lindmair, Moritz Saumweber (Familienbeauftragter der Stadt), Bianca Ludwig (Familienförderung Landratsamt), Mirjam Majer (Brücke Oberland), Horst Kürzeder (Raiffeisenbank im Oberland), Franz Späth (Sozialplaner Bad Tölz) sowie den beiden Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung Gerhard Grasberger und Katharina Kuhn. UFO hat schon einige hilfreiche Initiativen unterstützen können. Um auch zukünftig weitere soziale Projekte unterstützen zu können, ist die Tölzer Bürgerstiftung auf Spenden angewiesen: Buergerstiftung-Unterstuetzungsfonds BTZOE; IBAN: DE 33 7016 9598 0103 6888 87; GENODEF1MIB.

UFO hat in den vergangenen eineinhalb Jahren einige Initiativen angeschoben. So wurden für 1.000 Euro etwa zehn Skateboards für den Bredlsportverein besorgt, damit junge Skater, die kein eigenes Board haben, sich dieses sowie Helm und Schoner dort ausleihen können.

Gesponsert wurden auch die handwerklichen Projekte „Pimp my Ride“ (500 Euro), bei der Jugendliche unter Expertenanleitung ihre Fahrräder reparierten, sowie die Holzwerkstatt der Jugendförderung. Für 600 Euro wurden dort neue Werkzeuge und Maschinen gekauft.

UFO-Projekte

Weitere UFO-Projekte: ein Kochkurs der Diakonie an der Lettenholzgrundschule (300 Euro) sowie eine soziale Gruppenarbeit für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren im Quartier General-Patton-Straße (2.000 Euro), um Selbstbewusstsein und Sozialkompetenz zu stärken.

Allesamt Veranstaltungen, die Geld kosten. Das Problem: Da einige angedachte Sozialprojekte nicht ins Paragraphen-Raster der Förderrichtlinien fallen oder nur anteilig gefördert werden, bleiben sie auf der Strecke. UFO vermittelt und finanziert eben diese, „doch dafür sind wir auf laufende Einnahmen angewiesen“, erklärte Horst Kürzeder, Firmenkundenberater der Raiffeisenbank im Oberland und Kassenverantwortlicher im Fonds-Beirat.

Freilich gingen seit der Corona-Zeit auch kaum private Spenden ein. Momentan hat die Tölzer Bürgerstiftung noch 5.000 Euro auf seinem Konto.

Wie wichtig die Projekte gerade mit Blick auf die soziale Jugendförderung sind, betonte Bianca Lindner von der Familienförderung des Landratsamtes: „Es geht um Prävention und um eine Anlaufstelle außerhalb der Familie, um Probleme abzufedern, die später einmal auftreten könnten“, sagte sie. „Wir können an Spezialisten vermitteln und helfen, bevor es brennt.“