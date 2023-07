Bürgerversammlung 2023: Radverkehr bewegt die Tölzer am meisten

Von: Daniel Wegscheider

Trotz hoher Temperaturen versammelten sich rund 70 Bürger in der Franzmühle. Dort informierte Bürgermeister Mehner. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz - In der Kreisstadt versammelten sich wieder die Bürger, heuer waren es in der Franzmühle um die 70. Dort begrüßte sie Rathauschef Ingo Mehner, berichtete über das vergangene Jahr und beantwortete aktuelle Fragen zu verschiedenen Themen.

Bei der Tölzer Bürgerversammlung am vergangenen Montag in der Franzmühle blickte Rathauschef Ingo Mehner in seinem Rechenschaftsbericht (siehe Kasten unten) auf soziale, wirtschaftliche und touristische Ereignisse und Entwicklungen zurück. Zusammen mit den Referatsleitern und deren jeweiligen Fachwissen stellte er sich im Anschluss den Bürgerfragen.

Dass die Kreisstadt eine Fahrradstadt ist, verdeutlichten die Bürgeranliegen. So handelte gleich die Erste von Kirsten Gustafson über mögliche Fahrradgaragen, die es nach ihrer Aussage etwa an der Ost- und Nordsee gibt. Sie könnte sich die abschließbaren Metallcontainer etwa am Tölzer Bahnhof oder in der Nähe der Marktstraße vorstellen. Auch sollten Gustafson Meinung nach, wie in München, die Wege für Radfahrer „deutlich gekennzeichnet werden“. In der Landeshauptstadt sind diese teilweise komplett rot oder grün eingefärbt.



Die Tölzer Franzmühle war bei der diesjährigen Bürgerversammlung gut gefüllt. © Daniel Wegscheider

Mögliche Fahrrad-Contianer in der Altstadt nicht geeignet, dafür am Amortplatz

„Am Bahnhof haben wir kein geeignetes Grundstück“, erklärte Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter. Auch sei der Altstadtbereich nicht für Rad-Container geeignet. Dagegen könnte sich der Geschäftsleiter etwa den Amortplatz gut dafür vorstellen. Was die Kennzeichnung der Radwege betrifft, ergänzte Bürgermeister Mehner, dass es dafür eine erforderliche Mindestbreite auf den Straßen benötige, „die wir allerdings nicht haben“.

Im Anschluss nutzte der Immobilienfachmann Robert Keller die Bürgerversammlung als Plattform, um auf seine bereits gestartete Online-Petition (www.change.org/p/tölzer-post-muss-bleiben) zum Erhalt der 125-jährigen Postfiliale an der Hindenburgstraße hinzuweisen. Wie berichtet, stellte diese am 27. Juni ihren Betrieb ein. Kellers Aktionsbündnis fordert nun die Deutsche Post AG auf, die Filiale notfalls ohne den Service der Postbank weiterzuführen. „Wenn wir zusammenhalten, können wir eine Wiedereröffnung forcieren“, betonte er. Derzeit (Stand: 11. Juli) haben 915 Bürger die Petition unterschrieben.

Tölzer Dauerbrennpunkt-Thema: Fahrende Radler auf der Marktstraße

Jenna Müller-Tuffs brachte wieder den Radverkehr aufs Tapet. Sie betonte ein altbekanntes Tölzer Ärgernis: fahrende Radler auf der Marktstraße. Denn laut Stadtratsbeschluss dürfen diese dort nur zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr die Fußgängerzone nutzen - andernfalls heißt es schieben. Doch daran halten sich nicht alle, wie Müller-Tuffs beobachtete. Ihrer Meinung nach sind die Verkehrsschilder, die darauf hinweisen, zu klein und daher bat sie, um eine „eindeutige Kennzeichnung“ oder gar um „ein generelles Verbot“.



Mehner betonte das Dilemma: Der Radverkehr sei wichtig, um die Straßen in der Kreisstadt zu entlasten – fahrende Radler auf der vollen Marktstraße hingegen „ein Unding“. Der Bürgermeister sieht allerdings wenig Sinn darin, die Beschilderung zu optimieren. „Wir können fünf Schilder mehr aufstellen, an der Situation wird sich nix ändern. Die es tun, machen es bewusst.“ Dies sei auch mit ein Grund gewesen, warum der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland seit dem vergangenem Jahr von der Stadt beauftragt wird, Verstöße auf der Marktstraße zu ahnden. Mehner schlug „für ein besseres Miteinander“ vor, „die Kapazitäten auszubauen, um die Kontrolldichte zu erhöhen“.

Bahnhofareal „eine Schande für die Stadt“ - Bürgermeister versichert weitere Gespräche mit dem Eigentümer

Das Bahnhofareal war auch bei Helga Petermann unter anderem Thema, die dieses als eine „Schande“ für die Stadt bezeichnete. Die Tölzerin fragte bei der Stadtverwaltung nach, wie es denn damit weitergeht.



Der Bahnhof ist bekanntermaßen seit Jahren sanierungsbedürftig, Restaurant und Toiletten geschlossen. Daher klopfte die Stadtverwaltung alle juristischen Möglichkeiten ab, doch die Rechtslage sei komplex, erklärte Mehner. „Wir können den Besitzer nicht enteignen, um eine Entwicklung zu erzwingen“, betonte er. Daher bemühe sich der Stadtrat weiterhin um Gespräche für ein „Miteinander mit den Beteiligten“.

Neues Pflegeheim auf der Flinthöhe ist kein Altenheim - Geplante Fotorahmen sollen für die Stadt werben

Petermann übte auch Kritik am geplanten Pflegeheim-Neubau. Bekanntermaßen soll das neue Josefistift auf der Flinthöhe entstehen, auf der derzeitigen Grünfläche an der General-Patton-Straße. Die Tölzerin monierte den Platz, er sei für die zukünftigen Bewohner zu abgelegen. Mehner stellte richtig, dass es sich nicht um ein Alten-, sondern um ein Pflegeheim mit Demenz-Station handelt. In den 128 Einbett-Appartements werden laut dem Bürgermeister Personen untergebracht, „die einen sehr hohen Pflegebedarf haben.“ Und somit auch nicht mehr mobil sind, um alleine die Einrichtung zu verlassen.



Eli Schmid regte noch an, sogenannte Fotorahmen an „schönen Ecken“ zu platzieren. Die gemachten Bilder auf sozialen Medien seien „Werbung für Bad Tölz“. Mehner nahm „diese gute Idee“ dankbar auf.

Aus Bürgermeister ingo Mehners Rechenschaftsbericht 2023 Bei der Bürgerversammlung lieferte Ingo Mehner einen strukturierten Rechenschaftsbericht ab. Auch heuer unterteilte der Bürgermeister die Themen in einzelne Sachbereiche. Unter „Soziales“ informierte er, dass in Tölz derzeit rund 750 Asylbewerber und Geflüchtete leben. Die Entscheidung des Landrates, dass die Flüchtlinge zukünftig gleichmäßig auf die 21 Gemeinden verteilt und somit die finanzielle Last aufgeteilt wird, begrüßte Mehner. Aus touristischer Sicht gab es 2022 an 300 Tagen insgesamt 190 städtische Veranstaltungen - viele davon Outdoor. Nach den Corona-Einschränkungen lief der Übernachtungsbetrieb erst schleppend an. „In der Hochsaison waren wir dann voll, voll, voll.“ Nachteil: Die Tourist-Info konnte die teilweise ohne Reservierung ankommenden Gäste nicht mehr unterbringen. „Uns gingen unzählige Übernachtungen aufgrund fehlender Betten verloren“. Dennoch: 2022 verzeichnete die Stadt 315.433 Übernachtungen, „was einem Plus von 36,37 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht“, lobte Mehner.