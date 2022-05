Bürgerversammlung Lenggries: Aktuelles zur Kaserne und Staatsstraße 2072

Für die Gemeinde Lenggries war die energetische Sanierung des Rathaus-Dachgeschosses eine der größten Baumaßnahmen. © Wegscheider

Lenggries – Bürgermeister Stefan Klaffenbacher berichtete jüngst im Alpenfestsaal über das vergangene Jahr, das von Corona geprägt war. Dennoch hat die Gemeinde Lenggries einiges geschaffen.

Größte Baumaßnahme war der Ausbau und die energetische Sanierung des Rathaus-Dachgeschosses. „Zeitgemäße Büros“ seien so entstanden, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher über die 935 000-Euro-Maßnahme. Im Erdgeschoss soll noch ein Bürgerbüro entstehen, leicht erreichbar für alle, die schlecht zu Fuß sind.



Nach den Verzögerungen 2020 seien vergangenes Jahr nun auch die Planungen für das neue Pflegeheim „zielführend weitergeführt worden“, sagte Klaffenbacher. Geplant sei ein Neubau nach KfW40-Standards. Die Gemeinde hoffte auf Förderung, „bis uns Wirtschaftsminister Habeck einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“. Das Förderprogramm sei „von heute auf morgen eingestellt worden“.



Stefan Klaffenbacher Bürgermeister Lenggries © Archiv

Wochenlang wurde gebangt, bis klar war, dass Anträge ab 20. April wieder möglich sein würden. Da der Fördertopf aber „nur“ mit einer Milliarde Euro gefüllt war, „war klar, dass man mit der Beantragung schnell sein muss“. Kämmerer Michael Wenig habe daher eine Nachtschicht eingelegt. Am 20. April um 0.58 Uhr reichte er den Antrag ein. Um 13.30 Uhr sei der Fördertopf leer gewesen.



Schwierige Themen: ehemalige Kaserne, Staatsstraße 2072, Hochwasserschutz

Noch wenig Spruchreifes gab es zur ehemaligen Kaserne. Klaffenbacher berichtete von „vielversprechenden Gesprächen“ für einen Teil der Gebäude in Gemeindebesitz. Interessenten aus dem Bildungs- und aus dem Sozialbereich gebe es. „Wir haben ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, um in konkrete Verhandlungen einsteigen zu können.“ Der Gemeinde wäre eine Vergabe in Erbpacht zwar lieber, „aber wir schließen auch einen Verkauf nicht aus“. Näher wolle er darauf nicht eingehen, „weil wir wirklich mitten in den Verhandlungen stecken“.



Ein „langwieriges Thema“ ist auch die Sanierung und Entschärfung der Staatsstraße 2072 zwischen Lenggries und Wegscheid. Hier würden nun die Grundstücksverhandlungen fortgeführt. „Und es zeichnen sich erste Erfolge ab“, sagte Klaffenbacher. Seine Bitte an die Anlieger: „Habt ein offenes Ohr, denn ohne Grunderwerb oder Tausch kann diese Maßnahme nicht durchgeführt werden.“



Ein anderer Dauerbrenner ist der Hochwasserschutz an Dorf-, Hals- und Reiterbach. „Die Wichtigkeit der Hochwasserschutzmaßnahme steht außer Frage“, sagte Klaffenbacher. Es gehe nur darum, eine gangbare Lösung zu finden. „Das Wasserwirtschaftsamt hat uns zugesichert, dass die Planungen heuer kommen“, so der Bürgermeister.



Gesucht: Wohnraum für Flüchtlinge

Weitergehen soll es heuer auch mit den Planungen für den Gehweg in Schlegldorf, dem Bau eines öffentlichen WCs am Kalkofenweg und dem Neubau der Hirschbachbrücke. „Ob wir alles umsetzen, weiß ich nicht. Vermutlich werden wir einige Maßnahmen auf die lange Bank schieben müssen.“



Denn welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine nach sich ziehen werde, wisse niemand. Etwa 60 Kriegsflüchtlinge sind derzeit in Lenggries untergebracht. Weiterer Wohnraum werden benötigt. Die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge stelle für alle „eine große Herausforderung“ dar, betonte Klaffenbacher – auch weil sich so viele Kinder und Jugendliche darunter befinden. Es fehlten „zwei bis drei Kindergartengruppen und auch Schulräume“. In zwei Wochen, kündigte Klaffenbacher an, sei eine Infoveranstaltung für Helfer geplant.



Solidarität in Bevölkerung groß

Auf das Thema Kriegsflüchtlinge ging auch Landrat Josef Niedermaier ein. Die Erwartungshaltung der Menschen sei immer, dass staatliche Einheiten wie das Landratsamt „für alles einen Plan haben und wissen, wie man das alles macht“. Aber für die Pandemie oder nun einen Krieg in Europa „gibt es keinen Plan“. Vieles laufe gut – auch wegen der großen Solidarität der Bevölkerung.



„Aber das eine oder andere läuft auch schief“, sagte Niedermaier. Insgesamt brauche es einen langen Atem: „Das ist kein Sprint, das wird ein Marathon“, sagte er. Unter Umständen werde es notwendig, die hohen Standards, die man in vielen Bereichen gesetzt habe, zu überdenken – auch mit Blick auf die Finanzierbarkeit. „Ich hoffe, dass man solche Diskussionen führen darf.“ Er danke jedenfalls allen, die sich für die Flüchtlinge engagieren. „Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das.“ Veronika Ahn-Tauchnitz