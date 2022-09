Tölzer Bürgerversammlung: Wie Krieg und Corona sich auf die Stadt auswirken

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Rund 50 Tölzer besuchten die Bürgerversammlung im Pfarrsaal Heilige Familie. Am Rednerpult Bürgermeister Ingo Mehner und Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz – Bei der diesjährigen Tölzer Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Pfarrsaal Heilige Familie lauschten rund 50 Bürger Bürgermeister Ingo Mehner, der wichtige Entwicklungen in der Kreisstadt zusammenfasste.

An drei großen Themen kam Bürgermeister Ingo Mehner ohnehin nicht vorbei und so stellte er sich auch gleich an den Beginn seiner Rede: Es sind Corona, Krieg, Energiekrise – denn davon seien die Kommunen und Städte genauso betroffen wie Private. „Auch wir verbrauchen Energie und müssen mehr dafür zahlen“, betonte Mehner. Zugleich sei die Kreisstadt aber auch in der Verantwortung, per eigener Stadtwerke eine Infrastruktur vorzuhalten, „die auch in Krisensituationen sicher funktioniert“.

Auch finanziell hat die Pandemie Bad Tölz gebeutelt, die insbesondere vom Tourismus lebt und dadurch Arbeitsplätze schafft. Daher sei das Ausbleiben der Tages- und Übernachtungsgäste während der Lockdowns bitter gewesen, betonte Mehner und erinnert sich: „Die Marktstraße war leer“, zum Leidwesen die hiesigen Bäcker, Metzger und Kleiderläden. Und durch die staatlichen Einschränkungen konnten Publikumsgaranten wie die überregional bekannte Leonhardi oder der Christkindlmarkt die vergangenen Jahre nicht stattfinden.



Tölzer Bürgerversammlung: Krieg und Corona wirken sich auf die Stadt aus

Für den Tourismus lief es erst 2022 wieder besser. Wie Mehner berichtete, fiel der Startschuss für die Kulturbranche und Freizeitaktivitäten Ende Mai, danach folgte „ein Wahnsinns-Sommer“. Rund 250 Mal „hieß es im Stadtgebiet Bühne frei und Vorhang auf“. Besondere Höhepunkte waren laut Mehner die Tölzer Rosentage, die rund 15.000 Besucher lockten und die Veranstaltung „Vier Tage - vier Bands“ im Bürgergarten mit etwa 3.000 Zuschauern. „Neben den Kosten für die städtischen Veranstaltungen haben wir auch in unserem Kulturfonds 160.000 Euro für die Unterstützung privater Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, die sonst nicht stattgefunden hätten.“

Da die Veranstaltungen wieder stattfinden konnten, kamen auch wieder die Gäste. „In den Sommermonaten waren die 2.075 Betten in der Stadt ausgebucht“, betonte Mehner. Allerdings bleibe die Situation angespannt. „Der Personalmangel ist stark spürbar, ebenfalls die Kostensteigerungen in vielen Bereichen.“ Zusätzlich habe die Fluchtbewegung aus der Ukraine dazu geführt, „dass einzelne Hoteliers ihre Häuser als Flüchtlingsunterkünfte nutzen“. Dadurch sinke die Zahl der verfügbaren Betten für Übernachtungsgäste weiter.

Tölz‘ große Baustellen: Hotel auf der Wackersberger Höhe und Breitbandausbau

Doch auch ohne diese Tatsache verzeichnet die Kreisstadt seit den vergangenen 20 Jahren „einen drastischen Bettenrückgang“. Daher ist es für Mehner umso erfreulicher, sagen zu können, „dass das Hotel Bergeblick auf der Wackersberger Höhe gut vorankommt“ und somit neue Kapazitäten schafft. Hier hat sich seit der Bürgerversammlung 2021 einiges getan, damals hatte Mehner von der Aufstellung des Bebauungsplans berichtet. Inzwischen läuft der 100-Betten-Bau, der laut Plan 2023 fertig sein soll.



Auch in der Stadt gibt es derzeit viele Baustellen, die nach Angaben von Mehner unterschiedliche Ursachen haben. Viele hängen mit dem Breitbandausbau zusammen. „Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen im Stadtgebiet getätigt. War dies in den zurückliegenden Jahren meist die Aufrüstung von Verteilerkästen, sind es in diesem Jahr fast ausschließlich Glasfaserkabel, die Gigabit-Geschwindigkeiten direkt in die Häuser bringen.“

Dafür verantwortlich sind die Telekommunikationsunternehmen - allein die Telekom plant für 2022 rund 4.000 Haushalte zu versorgen. Auch habe die Telekom jüngst den Zuschlag für den Ausbau bekommen, Anschlüsse in Ober- und Untermühlberg sowie von Weilern und Höfen im Umfeld von Ellbach und Kirchbichl zu realisieren. Freistaat und Staat bezuschussen diese Infrastrukturmaßnahme mit rund 580.000 Euro.



Breitbandausbau in der Stadt Bad Tölz schreitet voran

Angezapft an das schnelle Internet werden zudem die Lettenholz- und Südschule sowie die Jahn-Grundschule, die Anbindung wird laut Mehner noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. „Auch wenn die Schulen im Landkreis-Vergleich bisher recht gut versorgt waren, steigt der Breitbandbedarf weiter“, sagte Mehner. Auch auf dem Arbeitsmarkt sei dies heutzutage Standard und Voraussetzung damit ihre Arbeitnehmer vom Homeoffice aus arbeiten können.



Auch Landrat Josef Niedermaier schaute bei der Bürgerversammlung vorbei: „Wir stehen vor riesigen Herausforderungen“, sagte er mit Blick auf den anhaltenden Krieg. „Wir brauchen dringend Flüchtlingsunterkünfte.“ Daher müsse der Kreis wohl auf Immobilien zugreifen, „das wird nicht jeder Kommune gefallen und zu Spannungen in der Gesellschaft führen“. Auch die Energiekrise treibt Niedermaier um: „Die irren Preissteigerungen, werden auch die Pflege und den Sozialbereich treffen.“ Für die nächsten Jahre befürchtet der Landrat: „Werden wir wieder mehr Schulden machen müssen.“