„Buidleck“ übergibt 6.200 Euro aus Spendenaktion an Tölzer Asklepios Stadtklinik

Von: Daniel Wegscheider

Spendenübergabe: (v.l.) Claus Eder und Petra Reithinger zudem von der Intensivstation der Tölzer Asklepiosklinik: Sebastian Kleffner, Antonio Weichelt, Anna Magdalena Kayser, Isabella Kostyk, Andreas Wind sowie Irma Rockelmann. © Aklepios

Bad Tölz – Jüngst übergab Claus Eder 6.200 Euro aus einer Spendenaktion an das Team von Asklepios in Bad Tölz.

„Ein besonderer Dank an das Team der Intensivstation der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz in Zeiten der Pandemie.“ Unter diesem Motto hatten der Lenggrieser Claus Eder und seine Lebensgefährtin ein Spendenkonto eingerichtet. Den Erlös von über 6.200 Euro haben sie nun an die Intensivstation der Klinik überreicht.

„Das Team der Intensivstation war und ist ganz besonders gefordert. Sie kümmern sich tagtäglich um Patienten die besonders schwer erkrankt sind oder sogar um ihr Leben kämpfen“, sagte Claus Eder vom „Buidleck“ in Lenggries: „Sie sind wahre Helden der Pandemie und des Alltags.“



Spendenbüchse

Um Danke zu sagen, und dem Team der Intensivstation eine kleine Freude zu machen, haben Eder und seine Lebensgefährtin Petra Reithinger im November das Spendenkonto mit dem Namen „Intensivstation Bad Tölz“ bei der Raiffeisenbank im Oberland eingerichtet. Zudem wurde im Geschäft eine Spendenbüchse aufgestellt und auch privat gespendet.

Beteiligen konnten sich alle Bürger aus der Region und darüber hinaus. Ende Januar ist die Spendenaktion nun zu Ende gegangen. Das Ergebnis: Ein Erlös von 6.215 Euro. „Ich bin wirklich begeistert, dass so viel zusammengekommen ist und sich so viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Oberland beteiligt haben“, berichtete Eder weiter.

Kürzlich wurden den Vertretern der Intensivstation der symbolische Scheck übergeben. Außerdem hatte Eder dem Team Ausgaben seines jüngst erschienenen Bildbandes, über das Leben auf Isarwinkler Almen in früheren Zeiten, geschenkt.

„Danke für diese großzügige Aktion und an alle Spenderinnen und Spender. Von der Unterstützung und dem Zuspruch sind wir wirklich gerührt“, betonte Andreas Wind, Leiter der Intensivstation, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege.

Den Betrag wird die Intensivstation unter anderem für einen gemeinsamen Ausflug im Sommer nutzen. Außerdem werde für die Station ein neuer Kaffee-Vollautomat mit passendem Geschirr für das Team besorgt.