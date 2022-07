Carsharing von „Stattauto Isarwinkel“ in Bad Tölz setzt sich nicht gut durch

Der Vorstand von „Stattauto Isarwinkel“: (v.l.) Ulla Schneiders (Erste Vorsitzende), Stefan Lindmeyr (Beisitzer), Sabine Ortkraß (Zweite Vorsitzende) und Erich Zimmermann (Kassier). © Patrick Staar

Bad Tölz – Großes Rätselraten herrschte in der Jahresversammlung von „Stattauto Isarwinkel“ im Gasthaus Binderbräu: Die Frage, die sich die rund 15 anwesenden Mitglieder stellten: Warum setzt sich der Carsharing-Gedanke in Bad Tölz nicht durch? Warum musste der Verein seine Fahrzeug-Flotte von vormals vier auf zwei Autos verkleinern?



„Ich finde es erstaunlich, dass Carsharing nicht genutzt wird“, sagte ein Mitglied. „Wenn ich mir die politische Großwetterlage so ansehe, müsste sich die Zahl unserer Autos doch verdoppeln – und nicht halbieren.“



Kassier Erich Zimmermann zeichnete ein düsteres Bild von der Finanzlage des Vereins. Im Corona-Jahr 2020 habe es teilweise nur noch vier Auto-Buchungen pro Monat gegeben. „Dabei bräuchten wir 1.000 Euro Umsatz pro Monat, um alles bezahlen zu können.“ Ohne einige Tausend-Kilometer-Fahrten und Spenden hätte es nach seinen Worten „richtig böse“ ausgesehen: „Wir stehen am Abgrund.

Wir bräuchten mehr Kunden, die bereit sind, auf das eigene Auto zu verzichten und mit dem Stattauto in den Urlaub zu fahren.“ Gleichwohl empfahl Zimmermann: „Wir sollten das Carsharing auf keinen Fall aufgeben.“ Zumal zuletzt ein Aufwärtstrend bei den Buchungen zu verzeichnen war. So fuhren die beiden Stattautos im vergangenen Jahr knapp 23.000 Kilometer – deutlich weniger als vor Corona, aber doppelt so viel wie im Jahr 2020.



„Sind ja nicht das Rote Kreuz, das nur Krankentransporte macht“

In eine ähnliche Richtung ging der Jahresbericht der Vorsitzenden Ulla Schneiders: „Viele unserer Mitglieder machen das, was man mit Carsharing erreichen will: Dass weniger Auto gefahren wird.“ Um das Finanzloch zu stopfen, hat sich „Stattauto Isarwinkel“ dazu entschieden, einen Fahrdienst für Senioren anzubieten. Mittlerweile gebe es neun ehrenamtliche Fahrer, die Senioren zum Einkaufen, zum Arzt und zu Verwandten fahren.

„Sie warten, bis die Senioren fertig sind“, sagte Schneiders. „Daher sind wir auch keine Konkurrenz zum Taxigewerbe.“ Der Verein sei mit diesem Angebot auf einem „guten Weg“, es gebe eine rege Nachfrage: „Manche sind ganz erstaunt, dass mit uns zum Beispiel auch Ausflugsfahrten in die Jachenau möglich sind. Aber wir sind ja nicht das Rote Kreuz, das nur Krankentransporte macht.“



Aufgrund der gestiegenen Benzinpreise sei es allerdings notwendig, die Preise für Autonutzung zu erhöhen. So steigt der Preis je Stunde von 1,90 auf 2,10 Euro. Die Bereitstellungsgebühr steigt von vier auf sechs Euro je Monat. Der Preis je gefahrenem Kilometer erhöht sich um drei auf 35 Cent und 40 Cent je nach gewähltem Auto.



Ausgiebig diskutierten die Mitglieder über das geringe Interesse der Tölzer am Carsharing. Möglicherweise sei manchen die Kostenstruktur zu komplex, mutmaßte ein Mitglied. So gibt es eine Aufnahmegebühr, eine Kaution, einen Vereinsbeitrag, eine monatliche Benutzungsgebühr, einen Zeittarif und einen Kilometer-Beitrag: „Klar muss am Ende alles bezahlt sein. Aber es müsste doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das Modell zu vereinfachen.“



Einnahmen aus Senioren-Fahrdienst soll helfen um drittes Auto anzuschaffen

So könne man etwa den Vereins- und den Bereitstellungsbeitrag zusammenfassen. Ulla Schneiders sagte zu, einen Blick auf die Preisstruktur zu werfen: „Aber das ist sehr viel Arbeit.“ Diskutiert wurde auch über die Standorte der Fahrzeuge. Der Opel Karl steht am Bahnhof, der Opel Corsa am Höhenbergweg. „Gefühlt ist der Höhenbergweg für viele Tölzer am Ende der Welt“, gab Schneiders zu.

Früher sei das Auto auf dem Parkplatz an der Stadtbücherei gestanden, doch dort habe es regelmäßig Parkschäden gegeben. Zudem sei der für „Stattauto“ reservierte Parkplatz oft von anderen Autos belegt gewesen. Daher sei die Wahl auf ein Privatgrundstück am Höhenbergweg gefallen: „Dort wohnen drei Nutzer in 50 Meter Umkreis. Sie bezahlen die Kosten für das Auto fast alleine.“

Schneiders hofft, dass der Verein durch die Einnahmen aus dem Senioren-Fahrdienst die Möglichkeit bekommt, ein drittes Auto anzuschaffen. Dieses könnte seinen Standort zentral auf dem Stadtwerke-Parkplatz haben: „Da stehen ohnehin schon ein Tresor für den Autoschlüssel und ein Schild – der Parkplatz wartet auf uns.“ Fest steht, dass es einen Wechsel in der Fahrzeugflotte gibt: Demnächst wird der Opel Karl durch einen Mazda 2 ersetzt.