Corona trifft Friseur-Branche schwer: „Unser Vermögen ist weniger geworden“

Von: Ewald Scheitterer

Das neugewählte Führungsteam der regionalen Friseur-Innung: (v.l.) Revisorin Beate Hatnik, Ingrid Kursawe, Gabi Strasser, Brigitte Bogner, Bernadett Gröbmaier und Marlene Pirk. © Ewald J.Scheitterer

Bad Tölz – Letztlich drehte sich in der Jahreshauptversammlung der Friseur-Innung der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach alles ums Geld.

„Unser Vermögen ist in den letzten Jahren kontinuierlich weniger geworden“, gab Innungs-Obermeisterin Brigitte Bogner zu bedenken. Und auch in dem Haushaltsplan für das Jahr 2022, der von Simon Dennhöfer, dem Geschäftsführer der Kreis-Handwerkerschaft, vorgelegt wurde, steht unterm Strich ein Minus. „Da kann sich jeder leicht ausrechnen, wie lange wir noch durchhalten können“, so die Obermeisterin.



Um der Abwärtsspirale zu entkommen, sieht sie zwei Möglichkeiten: Eine drastische Erhöhung der Innungs-Mitgliedsbeiträge oder einen Austritt aus dem überregionalen Verband der Friseure. Von der Anhebung der Mitgliedsbeiträge hält sie jedoch wenig, da sie weitere Austritte der Innungsbetriebe fürchtet. Von den aktuell 48 Mitgliedsbetrieben hätten vier bereits zum kommenden Jahresende gekündigt unter der Begründung: „Wir können uns das halt nicht mehr leisten“.

IHK München und Oberbauern kann nur mit Worten trösten

Vor allem Corona hätte die Branche schwer getroffen. „Da sind viele Kunden in die Schatten-Wirtschaft abgewandert und dort sind sie auch geblieben“, beklagte Brigitte Bogner. Ihre Versuche, bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern Unterstützung zu bekommen, blieben ergebnislos. „Außer ein paar warmer Worte war dort nichts zu holen.“



Bei ihren Recherchen hätte sich eine Möglichkeit ergeben, bei einer anderen Einrichtung für wesentlich weniger Geld die annähernd gleichen Leistungen wie vom Landes-Innungsverband zu erhalten. Allerdings gab die Innungs-Obermeisterin zu, dass sie sich selbst noch nicht sicher sei, ob die Alternative wirklich eine gute Lösung für das Problem sei.

Kreis-Handwerkerschaft wird sicher die Beiträge erhöhen

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Gesamtsituation sei freilich, zu versuchen, mehr Mitglieder zu bekommen, schließlich gebe es im Innungsbereich knapp 300 Friseure. Möglichkeiten, am Haushaltsplan etwas Entscheidendes zu verändern, sah Dennhöfer dagegen kaum: „Viele Stellschrauben gibt es da nicht. Außerdem gilt bereits als sicher, dass auch die Kreis-Handwerkerschaft ihre Beiträge künftig erhöhen wird“, beklagte er.

Wenig Änderung bei der Neuwahl

Wenige Änderungen brachten schließlich die Neuwahlen zum Führungsteam der Innung. Bestätigt in ihrem Amt wurde Obermeisterin Brigitte Bogner, neu gewählt ihre Stellvertreterin Ingrid Kursawe. Als Beisitzerinnen wurden gewählt Bernadett Gröbmaier, Pamela Seitz, Gabi Strasser, Heinrich Krinner und Marlene Pirk. Sorgen macht sich Brigitte Bogner vor allem wegen der Beisitzerinnen, da hier ein Mitglied neu gewählt wurde, das in der Vergangenheit wegen Unregelmäßigkeiten schon einmal eines Vorstandsamtes enthoben werden musste.