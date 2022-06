Ohne großes Aufbäumen

Das war es: SV Bad Heilbrunn steigt in die Bezirksliga ab

Von: Ewald Scheitterer

Bitterer Gang hinab in die Bezirksliga: Die Bad Heilbrunner (v.l.) Sebastian Mertens, Andi Specker und Toni Krinner. © Ewald J.Scheitterer

Bad Heilbrunn - Das Kapitel Landesliga ist für den SV Bad Heilbrunn vorerst Geschichte. Nach dem Aus in der Relegation geht es runter in die Bezirksliga.

In der zweiten Relegationsrunde ging der HSV gegen den TV Erkheim, Tabellenzweiten der Bezirksliga Schwaben, sang- und klanglos ein. Mit 3:0 (1:0) in Erkheim am Donnerstag (2. Juni) und einem 2:0 (1:0) dann am Pfingstsonntag (5. Juni) in Bad Heilbrunn setzte sich der Gegner klar durch. „Unsere Chancen sind sehr gering“, hatte Coach Walter Lang bereits nach der Niederlage im Allgäu erkannt.

Eigene Fehler halfen Gegner

Dabei wären sie zum Auftakt in Erkheim „sogar die bessere Mannschaft gewesen“, hatte der Trainer beobachtet. „Aber dann habe wir unsere Chancen nicht genutzt und dafür durch eigene Fehler den Treffer des Gegners begünstigt.“ Es war der Ausfall von Peter Auer (Muskelfaser-Riss) in der Außenverteidigung, der die Niederlage einleitete. „Wir waren dadurch auf der rechten Seite geschwächt, so ehrlich muss man sein“, bekundete Lang. Nach einem Fehler von Toni Krinner marschierte Stefan Oswald durch und brachte Erkheim in Führung (14.). In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich, hatten gute Chancen, Felix Gellner vergab dabei die beste. Erneut erwies sich dann die rechte Seite als Achillesferse der Heilbrunner. Wieder ein Fehler dort und Matthias Vogel drosch die Kugel unhaltbar in den Winkel (49.). Erkheim bekam die zweite Luft und Heilbrunn baute in gleichem Maße ab. „Bei uns ging von da an gar nichts mehr“, musste Lang zugeben: „Es gelang nicht mehr Druck aufzubauen, wir hatten bis zum Schluss keine Torchance mehr.“ Anders die Hausherren die durch den Treffer von Valentin Wiest (58.) ihren Vorsprung auf 3:0 erhöhten. In der Folge hatte es der HSV mehrfach ihrem Torhüter Christoph Hüttl zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Treffer wegen Abseits nicht gegeben

Ob die Heilbrunner Kicker selbst daran glaubten, dass sie im Rückspiel die Wende schaffen konnten sei dahingestellt. Versucht haben sie es am Pfingstsonntag allemal. Nach einer schönen Kombination über Toni Krinner und Maxi Specker schob Letzterer die Kugel über die Linie. Doch wurde der Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Wegen der Auswärtsregel, diese Treffer zählen doppelt, brauchte Heilbrunn mindestens vier Tore und Erkheim durfte keins mehr schießen. Doch genau das trat ein: Fabian Krogler, Torjäger und Kapitän der Allgäuer, konnte nach einer Flanke völlig unbedrängt einen Kopfball in die Heilbrunner Maschen setzen (18.).



Ohne großes Aufbäumen

Ein weiterer Specker-Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben und Erkheim verwaltete den Vorsprung geschickt. Der HSV hatte zwar viel Ballbesitz, so richtig gute Gelegenheiten sprangen nicht heraus. Die beste vergab der eingewechselte Bene Specker, als er die Kugel an die Querlatte setzte. Das zweite Gegentor an diesem Tag passte in seiner Entwicklung dann perfekt auf die verkorkste Saison der Heilbrunner. Torsteher Hüttl, als ehemaliger Stürmer eigentlich erfahren mit dem Umgang mit dem Spielgerät, schoss bei seinem Abwehrversuch an der Sechzehnerkante Krogler an und der Ball hoppelte zum 0:2 über die Linie. Letztlich warteten die Loisachtal-Kicker ohne großes Aufbäumen dann nur noch auf den Schlusspfiff, um das Drama zu beenden. So hielt sich dann auch die sich abzeichnende Enttäuschung insgesamt durchaus in Grenzen. Und Kickerboss Robert Rieker befand: „Insgesamt für uns zwei wunderschöne, geile Jahre in der Landesliga.“