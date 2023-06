Nichts für Morgenmuffel: Der Kocherlball 2023 in Bad Tölz am 18. Juni

Tradition hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert

Bad Tölz – Der Tölzer Kocherlball findet wieder statt. Am Sonntag, 18.Juni, kann ab 6 Uhr morgens am Kurhaus getanzt und gefeiert werden.

Die Tradition hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Damals trafen sich in den frühen Morgenstunden am Chinesischen Turm in München die sogenannten Kocherl zum Volkstanz, während ihre Herrschaften noch schliefen oder in die Kirche gingen. Eine heimliche Aktion, da der Sonntagstanz als unsittlich galt.

Lange Tradition in der Landeshauptstadt München wie auch in der Kreisstadt Bad Tölz

Mit „Kocherl” wurden die damaligen Köchinnen sowie das Küchen- und Hauspersonal bezeichnet. Während der Kocherlball in München 1989 zum 200-jährigen Bestehen des Englischen Gartens wieder eingeführt wurde, ist er in Bad Tölz zur Feier des 100. Geburtstags des Kurhauses wiederbelebt worden.

Für die Musik sorgt das Musicanti Ballorchester unter der Leitung von Anna Kagerer.

Dort, wo früher die Kurgäste in der Kreisstadt tanzten, werden am Sonntag, 18. Juni, ab 6.00 Uhr morgens die alten Traditionen erneut aufleben. „Gerne auch verkleidet als Kocherl oder in Dirndl und Lederhosen“, ruft Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin, auf.

Höhepunkt eines jeden Tölzer Kocherlballs ist die Quadrille

Ein Höhepunkt auf dem Tölzer Kocherlball wird die Münchner Française, eine Art Quadrille, sein, die in der Umgebung von München im 19. Jahrhundert entstand. Zur Stärkung gibt es einen Frühschoppen mit Weißwürsten bis zum Ende des Balls um 10 Uhr.

Für die Musik sorgt das Musicanti Ballorchester unter der Leitung von Anna Kagerer, für die richtigen Schritte der Tanzmeister Philipp Korda. „Wir freuen uns auf einen schönen Sommermorgen mit Musik, Tanz und guter Laune“, sagt Frey-Allgaier.