„Desaster“: Kochels Bürgermeister verliert Vertrauen in die Bahn

Von: Christine Weikert

Ein beinahe nostalgisches Bild: Fahrender Zug am Bahnhof Kochel. © Christine Weikert

Kochel - Scharfe Worte in Richtung Bahn: Die kommen von Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Der ärgert sich über die Infopolitik des pannengeplagten Konzerns.

Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres hatte die DB Regio auf der Strecke zwischen Kochel und Tutzing eigentlich die Rückkehr zum Normalbetrieb angekündigt. Am Morgen des ersten Schultags schien auch alles zu funktionieren. Wenige Stunden später standen die Züge wieder still und ein Schienenersatzverkehr mit Taxis und Bussen wurde eingerichtet. Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) äußerte erneut sein Unverständnis, vor allem über die fehlende Information von Seiten des Verkehrsunternehmens.



Erst Züge, dann wieder Busse

Dienstagmorgen (13. September): Die Züge fahren. Am Vormittag bot sich dann schon wieder ein anderes Bild: Schienenersatzverkehr (SEV), zunächst durch Taxis, später durch Busse. Informationen zum Grund des Rückschritts waren karg: SEV wegen Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Kochel und Bichl. Dabei war SEV bis Mitte November eigentlich nur im Zeitfenster zwischen 16 und 20 Uhr vorgesehen.

„Morgens hält die DB Wort, ein paar Stunden später ist alles wieder Schall und Rauch“, ärgerte sich Kochels Bürgermeister. Seine Freude über die Zuggeräusche am Morgen habe sich in „völlige Fassungslosigkeit“ gewandelt, als ab elf Uhr wieder kein einziger Zug gefahren sei, schilderte Thomas Holz im Gemeinderat und polterte: „Es ist schon sehr verwunderlich und ein absolutes Desaster, was die DB da abliefert.“ Man müsse sich fragen, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten gemacht habe.

Kein Verständnis habe er vor allem für die Informationspolitik, diese habe einen Schaden in Vertrauen und Zuverlässigkeit angerichtet. „Mit so einem Partner wie der DB ist man auf verlorenem Posten“, sagte Holz.

Idee vom runden Tisch

SPD-Gemeinderat Klaus Barthel fragte, warum man sich nicht Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel nehme und gemeinsam mit dem Landratsamt die Bahn jede Woche an den Tisch hole und Druck mache. „In fünf Stunden können wir keinen runden Tisch organisieren“, entgegnete Holz. Schließlich sei man davon ausgegangen, dass der Zugbetrieb funktioniere und habe daher „die Füße stillgehalten“. Die Idee eines runden Tisches habe man „schon lange gehabt“ und werde sich mit den zuständigen Stellen und anderen Gemeinden abstimmen, meinte Holz und fügte hinzu: „In Garmisch hatten sie ganz andere Sorgen.“

Immer wieder Reparaturen

Am Samstagmorgen (17. September) meldete die DB Regio per E-Mail in ihrem „Streckenagent“, dass die Reparatur an der Strecke zwischen Penzberg und Bichl beendet sei. Die Verkehrslage würde sich wieder normalisieren, teilt die Bahntocher mit. Normal wurde es aber nicht. Am Mittwoch (21. September) die nächste Mail: Eine Reparatur an einer Wiche zwischen Penzberg und Bichl beeinträchtige den Bahnverkehr, hieß es. Zur Zeit seien keine Zugfahrten in dem Bereich möglich. Um 9.41 Uhr dann die erlösende Nachricht per „DB Streckenagent“: „Die Reparatur an einer Weiche zwischen Penzberg und Bichl wurde beendet und die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten.“ Am Donnerstagnachmittag (22. September) die nächste Reparaturmeldung auf der Strecke Kochel-Tutzing - inklusive Verzögerungen im Bahnverkehr.